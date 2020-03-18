Выпустить рекомендации для УК по дезинфекции жилых домов предлагают эксперты ЖКХ

Поручни двери в подъезде, кнопки лифтов ничем не отличаются от аналогичных в торговых центрах, но почему-то в последних установлены дозаторы с антисептиком, а в домах нет.

Мытье рук- эффективное средство для снижения риска заражения

Работа по борьбе с распространением вируса должна идти при активной поддержке всех уровней власти, отметил гендиректор УК «Развитие» Игорь Козельцев

Рекомендации для управляющих компаний по дезинфекции подъездов могли бы улучшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в многоквартирных домах в условиях борьбы с коронавирусом в России. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные в понедельник эксперты.

Независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук в беседе с ТАСС отметил необходимость адресной обработки мест общего пользования, если в доме находятся люди, контактировавшие с лицами, у которых подтвердилось заражение коронавирусом.

«Поручни двери в подъезде, кнопки лифтов ничем не отличаются от аналогичных в торговых центрах, но почему-то в последних установлены дозаторы с антисептиком, а в домах нет. Надеяться на инициативность управляющих компаний не приходится, они мотивируют это отсутствием соотвествующего решения со стороны общего собрания, ведь на дезинфекцию нужны дополнительные расходы общедомовых нужд. Поэтому со стороны правительства должны быть выпущены соотвествующие методические рекомендации, а надзорные органы должны проследить за их исполнением», — сказал Склянчук, уточнив, что во всех договорах управления по п. 1 ст. 161 ЖК РФ есть обязанность обеспечить санитарно-эпидемиологические благополучие населения. По словам эксперта, такой рекомендацией могло бы стать письмо Минстроя России в виде разъяснения управляющим компаниям алгоритма действий на случай выявления в многоквартирном доме, обслуживанием которого они занимаются, заражения коронавирусом или прохождения домашнего карантина гражданами, контактировавшими с лицом, заболевшим коронавирусом.

Генеральный директор управляющей компании «Развитие» (девелопер ЖК «Мир Митино») Игорь Козельцев в свою очередь также высказал мнение, что работа по борьбе с распространением вируса должна идти при активной поддержке всех уровней власти. По его словам, пока меры по дополнительной дезинфекции многоквартирных домов возможны исключительно в рамках небольших объектов точечной застройки бизнес- и премиального сегментов с небольшой плотностью жителей, где бюджеты на эксплуатацию позволяют проводить уборку и дезинфекцию помещений с большей частотой, а также применять дополнительные средства дезинфекции. «В ситуации с распространением вируса под большим ударом находятся многосекционные дома и плотные застройки эконом- и комфорт-классов, где финансовые возможности управляющих компаний очень сильно ограничены тарифами ЖКХ», — считает эксперт.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов в беседе с ТАСС назвал меры по дезинфекции подъездов многоквпртирных домов правильными и своевременными. «Кароновирус, как известно, оседает на поверхностях и «живет» на них какое-то время. В подъездах это лестничные перила, ручки входных дверей, почтовые ящики. Если эти поверхности обрабатывать несколько раз в день, то положительный эффект однозначно будет. Знаю, что многие предприятия и учреждения вводят у себя похожую практику и плюс к этому устанавливают приборы для санитарной обработки рук в местах наибольшей проходимости сотрудников. Московская область в этом смысле реагирует вовремя», — сказал Пахомов.

По мнению генерального директора ООО «УК Клейн Хаус» (управляющая компания проектов «Колди») Ирины Алешиной, подъезды и лифты являются контролируемым периметром, где можно как увеличить частоту уборок, так и использовать дезинфицирующие средства. «Наибольшее внимание стоит уделять лифтовым холлам и самим лифтам, поскольку пространство замкнутое, именно здесь происходит контакт с кнопками. То же самое можно сказать и о дверных ручках», — сказала эксперт ТАСС.

Источник: ТАСС