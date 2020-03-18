Повысить ставки по ипотеке хотят крупнейшие банки России

По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 февраля 2020 года опустилась на 0,16 п. п. — до 8,84% годовых, тем самым обновив исторический минимум. В январе 2019 года процентная ставка по ипотеке составляла 9,87%.

По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 февраля 2020 года опустилась на 0,16 п. п.

Решения будут зависеть от ситуации на финансовом рынке, отметили собеседники ТАСС

Крупнейшие российские банки из-за сложившейся ситуации в экономике рассматривают повышение ипотечных ставок. Об этом сообщили ТАСС опрошенные представители кредитных организаций.

«Мы планируем действовать в рамках рыночной конъюнктуры. В данный момент мы рассматриваем вопрос повышения ипотечных ставок», — сообщили ТАСС в пресс-службе Альфа-банка.

В Росбанке ТАСС сообщили, что также рассматривают возможность корректировки ставок по ипотечным продуктам. «Финальное решение будет принято позднее в зависимости от развития ситуации на рынке», — добавили в пресс-службе банка.

Райффайзенбанк также следит за экономической ситуацией и намерен корректировать условия кредитования в соответствии с изменениями на рынке. В пресс-службе Сбербанка, в свою очередь, ТАСС сообщили, что не комментируют изменения условий по продуктам до их официального вступления в силу.

Ранее в понедельник глава банка «Открытие» Михаил Задорнов сообщил журналистам, что кредитная организация допускает возможность повышения ставок по своим ипотечным продуктам.

На прошлой неделе генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко высказал мнение, что ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 процентных пункта, если ЦБ РФ на заседании 20 марта примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля.

По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 февраля 2020 года опустилась на 0,16 п. п. — до 8,84% годовых, тем самым обновив исторический минимум. В январе 2019 года процентная ставка по ипотеке составляла 9,87%.

Источник: ТАСС