Меня тоже чуть не почистили: массовое убийство нерожденных детей врачами раскрыла жительница Омска

Врачи отправляли женщин на аборты, хотя после наблюдения в других клиниках дети рождались здоровыми.

Массовое убийство нерожденных детей врачами всполошило соцсети

Жительница Омска Анастасия Жидкова заявила, что в Городской больнице № 8 врачи убивают нерожденных детей. Свой пост она опубликовала в паблике «Инцидент Омск».

По словам Анастасии, во время беременности ей приходилось бороться за жизнь ребенка буквально с первых дней. В первом месяце ее стали беспокоить боли в животе, и она обратилась в женскую консультацию в данном медучреждении. Анастасии посоветовали лечь в больницу на сохранение. Врач назначила пациентке препараты для сохранения беременности, но ей от них стало только хуже. На следующий день она пришла в кабинет УЗИ, где медик заявила, что у нее «мертвая беременность» и выкидыш.

Пациентка потребовала у медиков отпустить ее в другую больницу, чтобы там она тоже прошла УЗИ. Из-за большой загруженности медучреждений ей не удалось это сделать вовремя, и в результате она сбежала из палаты, похитив у дежурного врача свои выписки.

Анастасии сделали УЗИ в роддоме № 1 и сообщили, что малыш жив – у него есть сердцебиение.

Спустя время женщина родила здорового сына и решилась рассказать свою историю, чтобы предупредить других жительниц Омска. По ее словам, ее знакомая попала в похожую историю — врачи отправили ее на аборт после жалоб на боли в животе. Она ждала двойню.

Многие интернет-пользователи откликнулись на пост Анастасии в соцсети и написали в комментариях свои истории:

«Меня тоже чуть не почистили в этой ГБ 8,поставив по УЗИ диагноз «пустое плодное яйцо» , этому «пустому плодному яйцу» годик, он бегает и шкодничает, и тоже этот диагноз поставила злая бабка, я там такую истерику закатила, что через пять дней нашли и эмбрион, и желточный мешочек».

«Моя супруга во время беременности много раз лежала в этой с****й больнице (беременность была тяжелой), и ей не раз говорили, что надо делать чистку, аборт и так далее. Она сразу сказала, что нет, и я категорически запретил. В итоге родился парень, потянул на девяточку и уже три года носится и дерет косички старшей сестре».

Источник: РЕН ТВ