Лунный календарь посадки рассады на 19 — 20 марта 2020 года: фаза убывающей луны

В Лунном календаре огородника и садовода на Март 2020 года различные события оказывают определенное действие на посадку и пересадку растений или уход за ними. Выбрав благоприятные дни для работ в огороде и саду, Вы сохраните свои положительные силы и настрой, избавите растения от всех опасностей, обретете гармонию со своим огородом и садом.
Что следует сделать 19 и 20 марта, чтобы улучшить качество рассады и получить обильный урожай летом, расскажем в материале.
19 марта 2020 года в 12:00 — 25 лунный день. Время созерцания и глубокого познания. Этот день благоприятен для разнообразных садовых работ и работ в огороде, но для пассивных действий. Луна в этот день убывает, жизненные процессы идут на спад, растения замирают и в них замедляется движение соков.
- посадка и посев культур, дающих корнеплоды: лук, картофель, свекла, бобовые, морковь, репа, редька и т.д.;
- выкопка цветочных луковиц и клубней на хранение;
- прополка, вспашка, рыхление;
- органическая подкормка;
- опрыскивание от вредителей и болезней;
- сушка плодов, трав, корней лекарственных растений;
- благоустройство сада.
- обильный полив;
- работа с корнями, повреждение может привести к гибели растения;
- прищипывание и пикировка.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.
Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.
На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.
В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.
- посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
- прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
- обрезка растений для замедления роста побегов;
- обрезка усов земляники;
- выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
- срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
- сбор урожая для длительного хранения;
- заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
- допускается органическая подкормка, но только корневая.
20 марта 2020 года в 12:00 — 26 лунный день. пассивный день. В этот лунный день можно приобрести новые инструменты, необходимые для комфортного садоводства и огородничества. Вся жизненная сила, которая определяет рост растений, концентрируется в корнях, растения отдыхают и их рост довольно замедлен.
- обрезка, прививка и перепрививка кустарников и деревьев;
- борьба с вредителями и болезнями;
- уборка листьев и ботвы;
- благоустройство сада.
- обильный полив.
Источник: mirkosmosa