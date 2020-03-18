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Лунный календарь посадки рассады на 19 — 20 марта 2020 года: фаза убывающей луны

16:52 18.03.2020 Фото: pxhere.com
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19 марта луна убывает, жизненные процессы идут на спад, растения замирают и в них замедляется движение соков.

Лунный календарь посадки рассады на 19 20 марта 2020 года: фаза убывающей луны
Лунный календарь сможет посодействовать Вам в планировании работ в саду и огороде

В Лунном календаре огородника и садовода на Март 2020 года различные события оказывают определенное действие на посадку и пересадку растений или уход за ними. Выбрав благоприятные дни для работ в огороде и саду, Вы сохраните свои положительные силы и настрой, избавите растения от всех опасностей, обретете гармонию со своим огородом и садом.

Что следует сделать 19 и 20 марта, чтобы улучшить качество рассады и получить обильный урожай летом, расскажем в материале.

19 марта 2020 года в 12:00 — 25 лунный день. Время созерцания и глубокого познания. Этот день благоприятен для разнообразных садовых работ и работ в огороде, но для пассивных действий. Луна в этот день убывает, жизненные процессы идут на спад, растения замирают и в них замедляется движение соков.

Рекомендуется в 25 лунный день:

  • посадка и посев культур, дающих корнеплоды: лук, картофель, свекла, бобовые, морковь, репа, редька и т.д.;
  • выкопка цветочных луковиц и клубней на хранение;
  • прополка, вспашка, рыхление;
  • органическая подкормка;
  • опрыскивание от вредителей и болезней;
  • сушка плодов, трав, корней лекарственных растений;
  • благоустройство сада.
Не рекомендуется в 25 лунный день:

  • обильный полив;
  • работа с корнями, повреждение может привести к гибели растения;
  • прищипывание и пикировка.

Убывающая Луна (±)

Луна находится в фазе Убывающая Луна. активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.

Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.

На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.

В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.

На убывающей Луне благоприятно:

  • посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
  • прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
  • обрезка растений для замедления роста побегов;
  • обрезка усов земляники;
  • выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
  • срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
  • сбор урожая для длительного хранения;
  • заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
  • допускается органическая подкормка, но только корневая.

20 марта 2020 года в 12:00 — 26 лунный день. пассивный день. В этот лунный день можно приобрести новые инструменты, необходимые для комфортного садоводства и огородничества. Вся жизненная сила, которая определяет рост растений, концентрируется в корнях, растения отдыхают и их рост довольно замедлен.

Рекомендуется в 26 лунный день:

  • обрезка, прививка и перепрививка кустарников и деревьев;
  • борьба с вредителями и болезнями;
  • уборка листьев и ботвы;
  • благоустройство сада.
Не рекомендуется в 26 лунный день:

  • обильный полив.

Источник: mirkosmosa

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