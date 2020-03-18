Отправить сотрудников на удаленку и запастись масками рекомендует работодателям мэрия Бердска

Коронавирусом по всему миру заразились более 100 000 человек, большая часть в Китае

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 16 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», распоряжением Губернатора Новосибирской области от 16.03.2020 № 44-р «О противодействии завозу и распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Новосибирской области», Уставом города Бердска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории города Бердска (приложение).

2. Рекомендовать гражданам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

1) передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, контактной информации на «горячую линию», организованную в городе Бердске, через единый номер 112;

2) при появлении первых симптомов респираторной инфекции незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

3) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

3. Рекомендовать гражданам, прибывшим из стран с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в город Бердск (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

4. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории города Бердска:

1) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

2) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

3) не командировать сотрудников в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

4) информировать Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области в городе Бердске (адрес: 630055, НСО, г. Новосибирск, ул. Иванова, 6, тел. (383)-332-05-58, upravlenie@54rospotrebnadzor.ru) и ГБУЗ НСО «БЦГБ» (адрес: Бердск ул. Островского, 53, тел: (38341)-2-66-77, e-mail: bcgb@nso.ru) в случае прибытия работников из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

5. Рекомендовать медицинским учреждениям города Бердска:

1) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, прибывших из стран с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

2) принять меры по своевременному выявлению больных с симптомами респираторной инфекции, обеспечению качественной медицинской помощи на уровне первичного звена, обратив особое внимание на лиц из групп риска (лиц в возрасте старше 60 лет, в том числе в организациях социального обслуживания, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем), а также уточнить сведения о лицах в возрасте старше 60 лет, а также лицах в возрасте от 20 до 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

6. Муниципальным учреждениям и предприятиям города Бердска принять меры по:

1) ограничению проведения массовых культурных, спортивных и других мероприятий;

2) усилению контроля за санитарно — гигиеническим состоянием используемых помещений, проведению ежедневной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств;

3) поддержанию неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты (маски);

4) ежедневному измерению температуры тела работников, отстранению от нахождения на рабочем месте лиц с наличием признаков заболевания, клиническими проявлениями ОРВИ и гриппа, своевременной изоляции лиц, имеющих признаки инфекционного заболевания.

7. МКУ «Управление образования и молодежной политики» (Тузова Ж.Л.):

1) обеспечить выполнение противоэпидемического режима в дошкольных учреждениях, образовательных организациях, расположенных на территории

города Бердска (далее – образовательные организации): ежедневное проведение утреннего фильтра среди детей до 7 лет, ведение регулярной текущей дезинфекции, масочный режим, кварцевание, использование средств неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ;

2) продолжить еженедельный мониторинг посещаемости и заболеваемости детей острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в образовательных организациях;

3) создать и поддерживать достаточный запас дезинфицирующих средств, термометров, одноразовых масок для сотрудников образовательных организаций, обеспечить наличие бактерицидных облучателей.

8. Рекомендовать руководителям образовательных организаций среднего профессионального образования, расположенных на территории города Бердска:

1) организовать и обеспечить проведение в полном объеме санитарно-гигиенических мероприятий (введение масочного и дезинфекционного режимов);

2) продлить каникулы иностранным студентам, выехавшим в эпидемиологически неблагополучные по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) страны;

3) рассмотреть возможность дистанционного обучения;

4) исключить участие студентов в международных конференциях, учебе по обмену в эпидемиологически неблагополучных по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) странах.

9. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Бердска обеспечить координацию действий органов местного самоуправления города Бердска и предприятий (организаций, учреждений).

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бердские Новости» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Источник: Администрация Бердска