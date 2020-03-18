Минтруд: Женщины с детьми до 7 лет могут бесплатно освоить новые профессии по ряду направлений

В 2020-2024 годах программой переобучения планируется охватить не менее 230 тыс. женщин. Учащиеся по программам, не имеющие постоянного места работы, на время занятий получают стипендию, равную минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), увеличенному на районный коэффициент, уточнили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что с 2020 года в рамках нацпроекта «Демография» стартует программа по переобучению и повышению квалификации

Женщины с детьми дошкольного возраста могут за счет государства освоить востребованные на рынке труда профессии, в том числе связанные с информационной безопасностью, проектированием и дизайном пользовательских интерфейсов, флористикой и т.д.

В ведомстве напомнили, что с 2020 года в рамках нацпроекта «Демография» стартует программа по переобучению и повышению квалификации женщин с детьми.

«Каждый регион самостоятельно организует переобучение и повышение квалификации по востребованным на рынке труда специальностям. Их перечень достаточно широк. Это такие направления как «информационная безопасность», «проектирование и дизайн пользовательских интерфейсов», «бухгалтер», «флорист», «менеджер по персоналу» и другие», — сказали в пресс-службе.

Учащиеся по программам, не имеющие постоянного места работы, на время занятий получают стипендию, равную минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), увеличенному на районный коэффициент, уточнили в министерстве. После переобучения органы службы занятости оказывают молодым мамам содействие в поиске новой подходящей работы, добавили в Минтруде.

В 2020-2024 годах программой переобучения планируется охватить не менее 230 тыс. женщин. Период обучения составит до шести месяцев.

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Источник: ТАСС