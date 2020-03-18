Минтруд: Женщины с детьми до 7 лет могут бесплатно освоить новые профессии по ряду направлений

Женщины с детьми дошкольного возраста могут за счет государства освоить востребованные на рынке труда профессии, в том числе связанные с информационной безопасностью, проектированием и дизайном пользовательских интерфейсов, флористикой и т.д.
В ведомстве напомнили, что с 2020 года в рамках нацпроекта «Демография» стартует программа по переобучению и повышению квалификации женщин с детьми.
«Каждый регион самостоятельно организует переобучение и повышение квалификации по востребованным на рынке труда специальностям. Их перечень достаточно широк. Это такие направления как «информационная безопасность», «проектирование и дизайн пользовательских интерфейсов», «бухгалтер», «флорист», «менеджер по персоналу» и другие», — сказали в пресс-службе.
Учащиеся по программам, не имеющие постоянного места работы, на время занятий получают стипендию, равную минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), увеличенному на районный коэффициент, уточнили в министерстве. После переобучения органы службы занятости оказывают молодым мамам содействие в поиске новой подходящей работы, добавили в Минтруде.
В 2020-2024 годах программой переобучения планируется охватить не менее 230 тыс. женщин. Период обучения составит до шести месяцев.
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Источник: ТАСС