Коронавирус-челлендж: Блогеры облизывают унитазы

На данный момент видео набрало почти 17 млн просмотров

Блогер запустила так называемый коронавирус-челлендж, облизав унитаз в самолете.

Ролик выложила интернет-пользователь под ником Avalouiise. Впоследствии кадры были удалены, однако видео выложил в Twitter микроблогер под ником CashNastyGaming. На данный момент видео набрало почти 17 млн просмотров.

После того, как на девушку обрушилась критика, она записала видеобращение, объяснив, что что продезинфицировала сиденье унитаза, прежде чем его облизывать.

Ее друг рассказал, что ролик снимали в частном самолете девушки, но ее все равно внесли в список людей, не допущенных к полетам.

Некоторые блогеры после этой выходки стали записывать похожие видео.



Источник: ren.tv