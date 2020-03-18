18.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Коронавирус-челлендж: Блогеры облизывают унитазы

17:05 18.03.2020 Фото: скриншот видео
0

На данный момент видео набрало почти 17 млн просмотров.

Коронавирус челлендж: Блогеры облизывают унитазы
На данный момент видео набрало почти 17 млн просмотров

Блогер запустила так называемый коронавирус-челлендж, облизав унитаз в самолете.

Ролик выложила интернет-пользователь под ником Avalouiise. Впоследствии кадры были удалены, однако видео выложил в Twitter микроблогер под ником CashNastyGaming. На данный момент видео набрало почти 17 млн просмотров.

После того, как на девушку обрушилась критика, она записала видеобращение, объяснив, что что продезинфицировала сиденье унитаза, прежде чем его облизывать.

Ее друг рассказал, что ролик снимали в частном самолете девушки, но ее все равно внесли в список людей, не допущенных к полетам.

Некоторые блогеры после этой выходки стали записывать похожие видео.

Источник: ren.tv

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Зачем?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сбежали от карантина и попали на видеокамеры более 200 жителей Москвы
17:24 18-03-2020
Сбежали от карантина и попали на видеокамеры более 200 жителей Москвы
Отказался снимать санкции с миллиардера Дерипаски Минфин США
17:15 18-03-2020
Отказался снимать санкции с миллиардера Дерипаски Минфин США
Минтруд: Женщины с детьми до 7 лет могут бесплатно освоить новые профессии по ряду направлений
17:11 18-03-2020
Минтруд: Женщины с детьми до 7 лет могут бесплатно освоить новые профессии по ряду направлений
БердскСтрелял в отдыхающих из оружия пьяный посетитель «Бара-24» на ул. Рогачева №22 Бердска
17:09 18-03-2020
Стрелял в отдыхающих из оружия пьяный посетитель «Бара-24» на ул. Рогачева №22 Бердска
Коронавирус-челлендж: Блогеры облизывают унитазы
17:05 18-03-2020
Коронавирус-челлендж: Блогеры облизывают унитазы
БердскСпасите, топит: ждут помощь от города и не чистят водотводные канавы и трубы жители частного сектора Бердска 1
17:00 18-03-2020
Спасите, топит: ждут помощь от города и не чистят водотводные канавы и трубы жители частного сектора Бердска
Заниматься сексом на карантине советует врач-сексолог Александр Полеев
16:59 18-03-2020
Заниматься сексом на карантине советует врач-сексолог Александр Полеев
Причины и методы лечения артроза колена
16:53 18-03-2020
Причины и методы лечения артроза колена
Лунный календарь посадки рассады на 19 - 20 марта 2020 года: фаза убывающей луны
16:52 18-03-2020
Лунный календарь посадки рассады на 19 - 20 марта 2020 года: фаза убывающей луны
Бердск14 человек на карантине из-за коронавируса в Бердске
16:50 18-03-2020
14 человек на карантине из-за коронавируса в Бердске