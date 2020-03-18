18.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Заниматься сексом на карантине советует врач-сексолог Александр Полеев

16:59 18.03.2020 Фото: pixabay.com
0

Во многих странах мира наряду с продуктами люди стали больше закупаться товарами для взрослых.

Заниматься сексом на карантине советует врач сексолог Александр Полеев
Во многих странах мира наряду с продуктами люди стали больше закупаться товарами для взрослых

Врач-сексолог Александр Полеев посоветовал россиянам заниматься сексом на карантине в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает НСН.

Эксперт отметил, что в больших городах у людей часто не хватает времени и сил для секса. Карантин исправит эту ситуацию, так как люди сидят дома.

Врач отметил, что секс не является лекарством от коронавируса или другого заболевания, но это может помочь улучшить эмоциональное состояние.

«Когда люди будут дома, то первое, чем они будут заниматься, – это сексом. Практически для всех людей секс – это уход от страхов, от подавленности, от тревоги в первую очередь. Особенно у женщин», — рассказал Полеев.

Как сообщает издание со ссылкой на немецких исследователей, во многих странах мира наряду с продуктами люди стали больше закупаться товарами для взрослых.

Источник: ren.tv

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Прислушаетесь к совету данного врача?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ограбил на свидании парень с пистолетом юную девушку в центре Новосибирска
17:30 18-03-2020
Ограбил на свидании парень с пистолетом юную девушку в центре Новосибирска
Сбежали от карантина и попали на видеокамеры более 200 жителей Москвы
17:24 18-03-2020
Сбежали от карантина и попали на видеокамеры более 200 жителей Москвы
Отказался снимать санкции с миллиардера Дерипаски Минфин США
17:15 18-03-2020
Отказался снимать санкции с миллиардера Дерипаски Минфин США
Минтруд: Женщины с детьми до 7 лет могут бесплатно освоить новые профессии по ряду направлений
17:11 18-03-2020
Минтруд: Женщины с детьми до 7 лет могут бесплатно освоить новые профессии по ряду направлений
БердскСтрелял в отдыхающих из оружия пьяный посетитель «Бара-24» на ул. Рогачева №22 Бердска
17:09 18-03-2020
Стрелял в отдыхающих из оружия пьяный посетитель «Бара-24» на ул. Рогачева №22 Бердска
Коронавирус-челлендж: Блогеры облизывают унитазы
17:05 18-03-2020
Коронавирус-челлендж: Блогеры облизывают унитазы
БердскСпасите, топит: ждут помощь от города и не чистят водотводные канавы и трубы жители частного сектора Бердска 1
17:00 18-03-2020
Спасите, топит: ждут помощь от города и не чистят водотводные канавы и трубы жители частного сектора Бердска
Заниматься сексом на карантине советует врач-сексолог Александр Полеев
16:59 18-03-2020
Заниматься сексом на карантине советует врач-сексолог Александр Полеев
Причины и методы лечения артроза колена
16:53 18-03-2020
Причины и методы лечения артроза колена
Лунный календарь посадки рассады на 19 - 20 марта 2020 года: фаза убывающей луны
16:52 18-03-2020
Лунный календарь посадки рассады на 19 - 20 марта 2020 года: фаза убывающей луны