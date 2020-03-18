Заниматься сексом на карантине советует врач-сексолог Александр Полеев

Во многих странах мира наряду с продуктами люди стали больше закупаться товарами для взрослых.

Во многих странах мира наряду с продуктами люди стали больше закупаться товарами для взрослых

Врач-сексолог Александр Полеев посоветовал россиянам заниматься сексом на карантине в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает НСН.

Эксперт отметил, что в больших городах у людей часто не хватает времени и сил для секса. Карантин исправит эту ситуацию, так как люди сидят дома.

Врач отметил, что секс не является лекарством от коронавируса или другого заболевания, но это может помочь улучшить эмоциональное состояние.

«Когда люди будут дома, то первое, чем они будут заниматься, – это сексом. Практически для всех людей секс – это уход от страхов, от подавленности, от тревоги в первую очередь. Особенно у женщин», — рассказал Полеев.

Как сообщает издание со ссылкой на немецких исследователей, во многих странах мира наряду с продуктами люди стали больше закупаться товарами для взрослых.

Источник: ren.tv