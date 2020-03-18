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Видео убийства женщины мужем в суде Первоуральска выложено в сеть

16:39 18.03.2020 Фото: РЕН ТВ
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Пострадал также судебный пристав — на него мужчина напал с ножом.

Видео убийства женщины мужем в суде Первоуральска выложено в сеть
Подозреваемый в убийстве сбежал

В распоряжении РЕН ТВ появилось видео с места убийства молодой женщины в здании городского суда Первоуральска. По данным РЕН ТВ, ее супруг Вячеслав П., которого она обвиняла в побоях, зарезал ее ножом, а также ранил в руку пристава, после чего сбежал.

По предварительным данным, инцидент произошел сегодня около 10-11 часов утра на входе в судебный участок № 8 – около пропускного пункта, когда супруги прибыли на судебное разбирательство. Мужчина смертельно ранил супругу — 20-летнюю Полину Д., а также сотрудника суда, который пытался ее защитить.

Источник: РЕН ТВ

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