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Дефицитным будет бюджет России в 2020 году, заявил Силуанов

16:42 18.03.2020 Фото: kremlin.ru
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По словам Силуанова, в нынешних условиях сокращаются целые отрасли экономики.

Дефицитным будет бюджет России в 2020 году, заявил Силуанов
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Бюджет РФ в 2020 году будет дефицитным, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства.

«Конечно, мы в этом году перейдем на дефицитный бюджет. Нам придется задействовать средства нашего резерва — Фонда национального благосостояния, для этого он и формировался», — сказал он.

Как отметил Силуанов, ситуация в российской экономике развивается сейчас не лучшим образом, наблюдается отклонение от макропрогноза на 2020 год.

«К сожалению, ситуация [в экономике РФ] развивается пока не лучшим образом, и соответственно мы отклоняемся от тех макроэкономических прогнозов, которые мы формировали на текущий год. Безусловно, это коснется и бюджета», — отметил он.

По словам Силуанова, в нынешних условиях сокращаются целые отрасли экономики.

«Сейчас добавился гораздо более серьезный фактор — фактор коронавируса. Даже дело не в вирусе, а дело в том, что сокращаются и сжимаются целые сектора экономики. Мы уже говорили о таких секторах, как перевозки, в том числе авиаперевозки, туризм, малый бизнес, за этим следует целый ряд других секторов. Мы видим, что сокращается объем покупки дорогостоящих предметов потребления, в том числе автомобилей», — добавил министр.

Глава Минфина поручил Казначейству контролировать эффективность трат средств на исполнение мер из послания президента РФ Владимира Путина.

«Помимо нацпроектов, конечно, те вопросы, которые в послании президентом Российской Федерации определены в качестве новых задач, которые в текущем году перед нами встали, тоже просил бы вас обратить внимание на эффективность трат ресурсов в рамках определенных посланием задач», — сказал Силуанов.

Силуанов добавил, что просит Казначейство представить предложения по улучшению эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на ряд нацпроектов. «Мы включили в план проведения проверок шесть национальных проектов — это «Культура», «Безопасные и качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Образование» и «Здравоохранение». Здесь необходимо сосредоточиться не только на целевом использовании, но и на эффективности бюджетных трат, и, соответственно, мы ждем таких предложений по улучшению использования бюджетных ресурсов, выделяемых на нацпроекты», — сказал министр.

Источник: ТАСС

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