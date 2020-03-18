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14 человек на карантине из-за коронавируса в Бердске

16:50 18.03.2020 Фото: pixabay.com
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Под карантин на территории Новосибирской обалсти попали 617 человек, наблюдение сняли с 899 человек.

14 человек на карантине из за коронавируса в Бердске
Коронавирус может привезти к смерти

Случаев заражения COVID-19 на территории нашего региона в настоящий момент не выявлено.
617 жителей региона находятся на 14-дневной самоизоляции под наблюдением медиков. Напомним, это люди без признаков ОРВИ, вернувшиеся из стран с большим количеством заболевших коронавирусной инфекцией или контактировавшие с инфицированными. С наблюдения в настоящий момент снято уже 899 человек.В Бердске количество отправленных на карантин из-за коронавируса составляет 14 человек.

В инфекционной больнице №1 Новосибирска находятся 32 пациента с признаками ОРВИ, вернувшиеся из стран с неблагополучной ситуацией. У 9 – тесты отрицательные, у 23 человек взяты пробы, они – в процессе обработки.

В детскую больницу №3 накануне госпитализировано 4 ребенка с признаками ОРВИ, в удовлетворительном состоянии, вернувшиеся из-за границы. У них взяты пробы на коронавирус.

В настоящий момент в Новосибирской области нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Доверяйте только официальным источникам информации!

Источник: Минздрав Новосибирской области

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