Не потеряют пенсию не успевшие перейти на карту «Мир» с 1 июля пенсионеры в Бердске

Большинство бердских пенсионеров уже получают деньги на карту «Мир». Те, кто еще не перешел на национальную платежную систему, могут сделать это сейчас. А если не успеют до срока — в банке напомнят.

Почти третья часть жителей Бердска — пенсионеры

Пенсии и иные социальные выплаты будут начисляться на карту «Мир» с 1 июля пенсионерам в Бердске. Это не прихоть Пенсионного фонда или банков, а требование федерального законодательства, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заместитель начальника УПФР по Бердску Татьяна Кусова.

Почта или банк

Выплата пенсий и пособий, которые находятся в компетенции Пенсионного фонда Российской Федерации, производится ежемесячно. Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, которая будет осуществлять доставку пенсии, а также способ ее получения. На сегодняшний день пенсии доставляются:



— организациями федеральной почтовой связи (в кассе или на дому по желанию пенсионера);— кредитными организациями (банками), с которыми Пенсионным фондом РФ заключены соответствующие договоры (соглашения).

Нововведение с 1 июля

В соответствии с федеральным законом «О национальной платежной системе», пенсионерам, пенсия которым назначается после 1 июля 2017 года, и которые изъявили желание получать ее через кредитные учреждения (независимо от того, в каком конкретно банке открывается счет), выдается карта национальной платежной системы «Мир». Это не требование ПФР или банков, а требование федерального законодательства, подчеркнула Татьяна Кусова. Пенсионеры, которые используют карты иных платежных систем, будут переведены на национальную платежную систему «Мир» по мере истечения срока действия их предыдущих банковских карт.

Установлен период перехода на «Мир» — до 1 июля 2020 года. Пенсионерам, получающим пенсию с июля 2017 года через банк, сразу осуществлялось оформление карты «Мир». Тем же, кто пока еще получает пенсии через другие платежные системы, карты «Мир» выдают банки по истечении срока действия нынешних карт.

По своему желанию пенсионер может получить карту «Мир» и перевести на нее выплату пенсии уже сейчас, не дожидаясь окончания срока действия прежней карты.

Опоздали — не беда, пенсия не пропадет

Переход на карты «Мир» происходит не первый год, постепенно, и на выплатах пенсий никак не отражается. При этом, как и раньше, способ доставки пенсии определяет только сам пенсионер.

Пенсионер может изменить как доставщика (банк), так и способ доставки пенсии. Для этого необходимо обратиться в ПФР любым удобным способом:

— письменно, подав заявление в территориальный орган ПФР;

— в электронном виде, подав соответствующее заявление через личный кабинет на сайте ПФР.

При этом приходить в ПФР лично больше нет необходимости.

На сегодняшний день услуги по доставке пенсии и других социальных выплат бердским пенсионерам готовы предложить более 10 банков. Представители нескольких из них, Сбербанка, Россельхозбанка, Почта банка, постоянно работают в Управлении пенсионного фонда по Бердску, отметила Татьяна Кусова.

Если пенсионер планирует получать пенсию именно на банковскую карту, это должна быть карта платежной системы «Мир». Если пенсионер заявил о желании перечислять пенсию на счет, к которому выпущена карта другой платежной системы, то Пенсионный фонд перечислит его средства банку, а тот уже уведомит получателя о необходимости открыть карту «Мир». По оценке Татьяны Кусовой, большинство пенсионеров уже получают пенсию на карту «Мир».

Ничего не изменится

Ничего изменится для тех бердских пенсионеров, которым пенсия поступает на расчетный счет в банке. Например, если деньги переводят на сберкнижку, подчеркнула Татьяна Кусова.

А если не успеют?

Скорее всего, когда после 1 июля бердчане придут получать деньги по старой карте, пенсию им выдадут и сделают перевыпуск карты, но уже платежной системы «Мир», предполагает Татьяна Юрьевна.