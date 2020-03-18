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Отказался снимать санкции с миллиардера Дерипаски Минфин США

17:15 18.03.2020 Фото: РИА Новости
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Теперь Минфин до 26 марта предоставит Дерипаске доказательный меморандум, объясняющий отказ от снятия санкций.

Отказался снимать санкции с миллиардера Дерипаски Минфин США
Дерипаска долго рассказывал, что «он не отделяет себя от государства»: ну отчего ж не сказать «ку», если не убудет?

Минфин США отказался удовлетворить просьбу российского миллиардера Олега Дерипаски о снятии с него санкций. Об этом говорится в сообщении суда округа Колумбия от 17 марта.

Решение об отказе ведомство приняло 6 марта, а само прошение Дерипаска направлял в июне 2019 года. В нем он ссылался на то, что обстоятельство, обусловившее введение против него санкций в апреле 2018 года, — владение им компанией «ЕвроСибЭнерго», — потеряло актуальность после того, как бизнесмен отказался от контроля над группой En+, в которую и входит «ЕвроСибЭнерго».

В ответ на это ходатайство Минфин США рассекретил часть материалов, ставших основанием для введения санкций, среди которых участие бизнесмена в инвестиционных проектах в Сочи перед Олимпиадой, финансирование ряда проектов по просьбам президента России Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников, а также номинальное владение активами и участие в отмывании средств «в интересах Путина». Но это Дерипаска назвал «очередной порцией брехни».

Теперь Минфин до 26 марта предоставит Дерипаске доказательный меморандум, объясняющий отказ от снятия санкций, говорится в материалах суда. Затем бизнесмен должен внести изменения в свое ходатайство, которое будет снова рассмотрено судом.

Представитель Дерипаски не ответил на запрос РБК, получил ли бизнесмен меморандум и какие изменения планирует внести в ходатайство.

Дерипаска был включен в санкционный список США (SDN, Specially Designated Nationals — персональные санкции) в апреле 2018 года. В марте 2019 года он подал в суд на Минфин США и его главу Стивена Мнучина. Бизнесмен заявил, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего нанесли ему ущерб в размере $7,5 млрд, что равно приблизительно 81% его состояния.

Регламенты Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США предусматривают возможность для лица, внесенного в санкционный список SDN, ходатайствовать о пересмотре такого решения. Основаниями для отмены санкций могут быть «положительное изменение поведения», неактуальность причины, по которой санкции были введены, или фактическая ошибка OFAC.

Недавно Минфин исключил из санкционного списка две компании Эдуарда Худайнатова. Это произошло после того, как принадлежащая ему Alliance Oil Company прекратила все экспортные операции, связанные с Северной Кореей, и учредила глобальную комплаенс-программу (работа по минимизации правовых и репутационных рисков), объяснило ведомство 2 марта. Американские санкции не должны быть вечными: они направлены на исправление деятельности компаний, говорилось в сообщении ведомства.

Источник: РБК

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