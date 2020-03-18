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Здоровье / Пресс-релиз

Причины и методы лечения артроза колена

16:53 18.03.2020
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Обычная ходьба и бег становятся мучительными при артрозе коленного сустава.

Причины и методы лечения артроза колена

Это заболевание нередко диагностируют у людей старше 50 лет. Чтобы вернуть способность полноценно двигаться, нужны эффективные методы лечения.

Почему развивается артроз коленного сустава

Деформирующий остеоартроз, или гонартроз, – это хроническое поражение хрящей, которые выстилают суставную поверхность. В результате нарушается нормальная работа сустава, каждое движение сопровождается болью.

Решить проблему поможет лечение артроза коленного сустава за границей, но для начала нужно разобраться, по каким причинам возникает заболевание.

Основные провоцирующие факторы:

  • вывих коленного сустава;
  • перелом ноги;
  • подагра, болезнь Бехтерева, ревматизм;
  • повышенная мобильность суставов из-за слабости связок;
  • нарушения обмена веществ;
  • наследственная предрасположенность.

В наибольшей степени артрозу коленного сустава подвержены пожилые женщины с избыточной массой тела. Однако патология может возникнуть у спортивных молодых людей из-за усиленных физических нагрузок.

Симптомы и стадии

Развивается артроз коленного сустава постепенно. Первым симптомом является слабовыраженная боль во время ходьбы. При подъемах по лестнице она значительно усиливается. После непродолжительной ходьбы эти проявления ослабевают и могут полностью утихнуть, а при интенсивных длительных нагрузках опять возникают.

Различают три степени развития заболевания:

  • Первая — от начальных симптомов до деформаций кости, которые выявляются в результате рентгеновских исследований или визуального осмотра. Во время движения могут возникать болевые ощущения.
  • Вторая — суставная щель сильно сужается, что заметно на рентгене. Сустав становится менее подвижным, появляется хруст и неприятные ощущения.
  • Третья — пораженная нога практически обездвиживается вследствие срастания костей в суставе. Ходьба возможна только с помощью палки или костыля.

Эффективные методы лечения

При острых болях и воспалительных процессах рекомендуется прием нестероидных лекарственных препаратов:

  • Индометацин;
  • Диклофенак;
  • Нимесулид.

Стероидные медикаменты назначают при тяжелых воспалениях. Сосудорасширяющие препараты и хондропротекторы помогают улучшить состояние хрящевых тканей.

Для полного устранения причин развития артроза выполняется хирургическое вмешательство:

  • Пункция — помогает устранить избыточную жидкость из полости сустава колена. В результате подвижность восстанавливается, а воспаление снимается.
  • Артроскопия — устранение фрагментов разрушенного хряща без рассечения суставной полости под контролем микровидеокамеры.
  • Околосуставная остеотомия — инвазивная операция. Проводится при первой и второй степени заболевания. Нагрузка перераспределяется, вследствие чего колено становится подвижным, а болевой синдром постепенно исчезает.
  • Эндопротезирование — эффективный вариант для пациентов с третьей степенью болезни. Вместо поврежденной кости устанавливают биосовместимую конструкцию.

Среди нехирургических методов эффективны кинезиотерапия, лечебная физкультура, вытяжение суставов, механотерапия, массаж и мануальная терапия.

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