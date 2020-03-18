Ограбил на свидании парень с пистолетом юную девушку в центре Новосибирска

Грабителя поймали, когда он пытался сбежать в Кемерово

Утром 17 марта в Железнодорожном районе был совершен разбой. Молодой человек, познакомившись с девушкой в интернете, пришел к ней домой в квартиру на улице Челюскинцев, где через некоторое время, угрожая пистолетом, похитил деньги в сумме 5400 рублей, после чего скрылся. Потерпевшая сообщила о преступлении в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД Росси по Новосибирской области совместно с коллегами из отдела полиции №2 «Железнодорожный» Управления МВД России по городу Новосибирску установили, что к совершению преступления причастен 23-летний ранее судимый за грабеж житель г. Кемерово.

После совершения преступления злоумышленник попытался уехать в Кемерово попутным транспортном, однако был задержан сотрудниками полиции при посадке в автомобиль. Вместе с ним был задержан и его 21-летний родной брат, также ранее судимый за грабеж и находящийся в федеральном розыске за уклонение от административного надзора. При личном досмотре у подозреваемого был изъят пневматический пистолет.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Подозреваемый, а также его брат проверяются на причастность к совершению иных преступлений на территории Новосибирска.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о противоправных действиях, совершенных данными лицами, просьба обратиться в полицию по телефонам: 232-28-42, 232-28-40. Конфиденциальность гарантируется.

Источник: ГУ МВД по НСО