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Сбежали от карантина и попали на видеокамеры более 200 жителей Москвы

17:24 18.03.2020 Фото: ТАСС
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В Москве в настоящее время установлено 178 тыс. камер, в 2020 году установят еще 9 тыс. камер видеонаблюдения.

Сбежали от карантина и попали на видеокамеры более 200 жителей Москвы
Камеры видеофиксации определили всех сбежавших

Камеры системы «Безопасный город» в Москве выявили более 200 граждан, нарушивших режим самоизоляции в связи с коронавирусом. Об этом в среду на заседании в Мосгордуме сообщил глава ГУ МВД РФ по Москве Олег Баранов.

«Данная система («Безопасный город») показала свою эффективность при контроле за соблюдением гражданами карантинного режима. Установлено более 200 граждан, допустивших его нарушения», — сказал он.

По данным Баранова, с помощью камер «Безопасного города» в 2019 году были раскрыты 4 тыс. преступлений, задержано восемь человек, находившихся в розыске. Эффективность работы системы растет ежегодно на 15-20%.

Начальник главка подчеркнул, что в Москве в настоящее время установлено 178 тыс. камер, в 2020 году установят еще 9 тыс. камер видеонаблюдения.

Ситуации, когда в городе существуют серьезные риски распространения инфекции и действует режим повышенной готовности, пребывание в больнице является обязательным для тех, у кого присутствуют симптомы ОРВИ и есть основания подозревать наличие коронавирусной инфекции. Пребывание в больнице обязательно в течение 14 дней. Именно столько времени длится инкубационный период нового вируса.

Источник: ТАСС

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