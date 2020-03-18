Обеззараживающие составы на этиловом спирте эффективны против коронавируса

Но только в том случае, если концентрация спирта в них больше 30%



Специалисты ВОЗ давно выработали рекомендации по кустарному или промышленному производству двух типов обеззараживающих растворов на базе этилового и пропилового спирта

Но только в том случае, если концентрация спирта в них больше 30%

Опыты немецких и швейцарских биологов показали, что различные обеззараживающие составы на основе этилового спирта быстро уничтожают коронавирус нового типа (SARS-CoV-2), если концентрация этанола или пропанола в них превышает 30%. Свои выводы ученые опубликовали в электронной научной библиотеке bioRxiv.



«Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать два типа обеззараживающих составов на основе спирта, которые содержат 75% пропанола или 80% этанола. Мы впервые проверили, насколько эффективно подобные средства и прочие виды растворов спирта уничтожают вирус. Опыты подтвердили, что они работают, что придает уверенности в том, что распространение SARS-CoV-2 можно контролировать», – пишут ученые.

Специалисты ВОЗ давно выработали рекомендации по кустарному или промышленному производству двух типов обеззараживающих растворов на базе этилового и пропилового спирта, перекиси водорода, глицерола и воды. Эти средства, как показали опыты, активно уничтожают частицы вирусов, которые вызывают ближневосточную лихорадку MERS и атипичную пневмонию SARS. Однако их эффективность в борьбе с новым коронавирусом ученые пока не проверяли.

Биологи из Швейцарии и Германии восполнили этот пробел в научных знаниях. Они проследили за тем, как эти средства действуют на вирус, а также других типов растворов этанола и пропанола, в которых спирта значительно меньше. Для этого ученые вырастили несколько культур клеток и проследили за тем, сможет ли вирус заразить их в присутствии того или иного дезинфицирующего раствора.

Их опыты показали, что оба обеззараживающих средства эффективно уничтожали все жизнеспособные вирусные частицы за 30 секунд. Другие растворы спиртов тоже справлялись с этой задачей, если доля этанола или пропанола в них была больше 30%. Это, как заключают ученые, значительно облегчит борьбу с вирусом в общественных местах и в больницах.

О новом коронавирусе



Сейчас в мире зарегистрировано более 198 тыс. случаев заражения новым коронавирусом (SARS-CoV-2), около 8 тыс. инфицированных умерли, выздоровели около 82 тыс. человек. За пределами КНР заболевание было выявлено в 155 странах, включая Россию.

Вспышку заболевания COVID-19, которое вызывает новый коронавирус, зафиксировали в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала, что эта болезнь распространилось по всему миру, назвав ситуацию с COVID-19 пандемией.

Коронавирус нового типа относится к той же группе вирусов, что и SARS и MERS – возбудители атипичной пневмонии и ближневосточной лихорадки. За последние десять лет и тот, и другой вирус унесли жизни нескольких сотен людей на Ближнем Востоке и Восточной Азии, а также неоднократно вызывали эпидемии, распространяясь через верблюдов и домашнюю птицу. Изначальным переносчиком вируса SARS-CoV-2, как предполагают ученые, были летучие мыши, также появлялись свидетельства о том, что в этом могут быть «виновны» панголины или змеи.

Источник: nauka.tass.ru