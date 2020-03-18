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Закрыли небо. Полеты в Великобританию, США и ОАЭ приостановили в России

18:30 18.03.2020 Фото: ТАСС
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Ограничения, связанные с распространением коронавируса, вводятся с полуночи 20 марта.

Закрыли небо. Полеты в Великобританию, США и ОАЭ приостановили в России
Самолеты перестанут летать с 20 марта

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ, сообщается на сайте правительства.
Ограничения, связанные с распространением коронавируса, вводятся с полуночи 20 марта и касаются пассажирских перевозок с территории России и в обратном направлении, за исключением регулярных рейсов из московского аэропорта Шереметьево в Лондон, Нью-Йорк, Абу-Даби и обратно.
Кроме того, под исключение попадут чартерные рейсы для вывоза россиян из этих стран.

Минтранс должен доложить правительству о результатах до 20 марта. Росавиации поручено в течение суток проинформировать об ограничении авиакомпании и другие заинтересованные стороны.

Ранее Россия ограничила авиасообщение с Китаем, Ираном, Южной Кореей, странами Евросоюза, в том числе с Италией, Германией, Францией, Испанией, а также с Норвегией и Швейцарией. Соответствующие ограничения вводят и другие государства.
Пандемия коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией.
По последним данным, по всему миру заразились более 190 тысяч человек в более чем 150 странах. Почти восемь тысяч из них умерли.

В России зафиксировано 114 случаев заражения коронавирусом, пять человек уже вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Источник: РИА Новости

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