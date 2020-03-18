Закрыли небо. Полеты в Великобританию, США и ОАЭ приостановили в России

Самолеты перестанут летать с 20 марта

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ, сообщается на сайте правительства.

Ограничения, связанные с распространением коронавируса, вводятся с полуночи 20 марта и касаются пассажирских перевозок с территории России и в обратном направлении, за исключением регулярных рейсов из московского аэропорта Шереметьево в Лондон, Нью-Йорк, Абу-Даби и обратно.

Кроме того, под исключение попадут чартерные рейсы для вывоза россиян из этих стран.



Минтранс должен доложить правительству о результатах до 20 марта. Росавиации поручено в течение суток проинформировать об ограничении авиакомпании и другие заинтересованные стороны.

Ранее Россия ограничила авиасообщение с Китаем, Ираном, Южной Кореей, странами Евросоюза, в том числе с Италией, Германией, Францией, Испанией, а также с Норвегией и Швейцарией. Соответствующие ограничения вводят и другие государства.

Пандемия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией.

По последним данным, по всему миру заразились более 190 тысяч человек в более чем 150 странах. Почти восемь тысяч из них умерли.



В России зафиксировано 114 случаев заражения коронавирусом, пять человек уже вылечились.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Источник: РИА Новости