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За секс со школьницей судят 33-летнего алтайца. Девочка беременна

18:00 18.03.2020 Фото: Следственный комитет РФ
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Мужчина «испытывал сексуальное влечение», а теперь пойдет под суд.

За секс со школьницей судят 33 летнего алтайца. Девочка беременна
Следственный комитет завершил расследование дела

Шебалинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя с.Шебалино Шебалинского района Республики Алтай. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).

По версии следствия в середине октября 2019 года в селе Шебалино местный житель, испытывая сексуальное влечение к ранее знакомой 15-летней школьнице, заведомо зная, что она не достигла 16-летнего возраста, совершил с ней добровольное половое сношение. О преступлении стало известно в связи с беременностью учащейся.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В рамках расследования уголовного дела следственным органом в органы системы профилактики Шебалинского района направлены информационные письма с предложениями разработать и внедрить в действие комплекс дополнительных мер, направленных на профилактику преступлений указанной категории в отношении несовершеннолетних.

В этой связи следственное управление напоминает, что, учитывая деликатность проблемы, необходимо объединить усилия всех субъектов профилактики, чтобы сформировать у подростков необходимые нравственные основы и довести до них соответствующие знания. Главную роль в этой работе должны играть органы образования, здравоохранения и, конечно, семья, поскольку основной задачей в вопросах предупреждения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних стоит их половое просвещение и информирование о правовых последствиях ранних сексуальных связей.

Источник: Следственный комитет по Республике Алтай

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