За секс со школьницей судят 33-летнего алтайца. Девочка беременна

Следственный комитет завершил расследование дела

Шебалинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя с.Шебалино Шебалинского района Республики Алтай. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).

По версии следствия в середине октября 2019 года в селе Шебалино местный житель, испытывая сексуальное влечение к ранее знакомой 15-летней школьнице, заведомо зная, что она не достигла 16-летнего возраста, совершил с ней добровольное половое сношение. О преступлении стало известно в связи с беременностью учащейся.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В рамках расследования уголовного дела следственным органом в органы системы профилактики Шебалинского района направлены информационные письма с предложениями разработать и внедрить в действие комплекс дополнительных мер, направленных на профилактику преступлений указанной категории в отношении несовершеннолетних.

В этой связи следственное управление напоминает, что, учитывая деликатность проблемы, необходимо объединить усилия всех субъектов профилактики, чтобы сформировать у подростков необходимые нравственные основы и довести до них соответствующие знания. Главную роль в этой работе должны играть органы образования, здравоохранения и, конечно, семья, поскольку основной задачей в вопросах предупреждения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних стоит их половое просвещение и информирование о правовых последствиях ранних сексуальных связей.

Источник: Следственный комитет по Республике Алтай