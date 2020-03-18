Допустил трату денег из ФНБ на поддержку населения Путин

Объем ФНБ за февраль 2020 года вырос на 409 млрд руб. (5,2%) и на 1 марта составил более 8,249 трлн рублей.

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Президент России Владимир Путин не исключил, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть направлены на поддержку ряда категорий граждан.

В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» глава государства отметил, что объем фонда уже превысил планку в 7% ВВП, что позволяет начать инвестиции за счет ФНБ.

«Вопрос, на что инвестиции? На поддержку определенных групп населения и так далее, — сказал глава государства. — Вот как раз дискуссия [об этом] сейчас у нас и разворачивается».

По его словам, властям РФ «нужно решать все-таки очень важную задачу — повышение реальных доходов граждан». «Надо думать, как [использовать] имеющиеся у нас ресурсы, а они большие», — отметил российский лидер.

По данным Минфина РФ, объем ФНБ за февраль 2020 года вырос на 409 млрд руб. (5,2%) и на 1 марта составил более 8,249 трлн рублей, что эквивалентно 123,4 млрд долларов (7,3% к ВВП). При этом объем ликвидной части ФНБ на начало марта составил 6,568 трлн рублей, что эквивалентно 98,044 млрд долларов, или 5,8% к ВВП, прогнозируемого на 2020 год.

Источник: ТАСС