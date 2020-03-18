18.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Допустил трату денег из ФНБ на поддержку населения Путин

19:00 18.03.2020 Фото: ТАСС
0

Объем ФНБ за февраль 2020 года вырос на 409 млрд руб. (5,2%) и на 1 марта составил более 8,249 трлн рублей.

Допустил трату денег из ФНБ на поддержку населения Путин
Путин считает, что почти две трети россиян — средний класс

Президент России Владимир Путин не исключил, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть направлены на поддержку ряда категорий граждан.

В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» глава государства отметил, что объем фонда уже превысил планку в 7% ВВП, что позволяет начать инвестиции за счет ФНБ.

«Вопрос, на что инвестиции? На поддержку определенных групп населения и так далее, — сказал глава государства. — Вот как раз дискуссия [об этом] сейчас у нас и разворачивается».

По его словам, властям РФ «нужно решать все-таки очень важную задачу — повышение реальных доходов граждан». «Надо думать, как [использовать] имеющиеся у нас ресурсы, а они большие», — отметил российский лидер.

По данным Минфина РФ, объем ФНБ за февраль 2020 года вырос на 409 млрд руб. (5,2%) и на 1 марта составил более 8,249 трлн рублей, что эквивалентно 123,4 млрд долларов (7,3% к ВВП). При этом объем ликвидной части ФНБ на начало марта составил 6,568 трлн рублей, что эквивалентно 98,044 млрд долларов, или 5,8% к ВВП, прогнозируемого на 2020 год.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Заживем?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Я боюсь заразиться короновирусом: как не паниковать во время карантина
20:44 18-03-2020
Я боюсь заразиться короновирусом: как не паниковать во время карантина
Обеззараживающие составы на этиловом спирте эффективны против коронавируса
20:42 18-03-2020
Обеззараживающие составы на этиловом спирте эффективны против коронавируса
Профилактика коронавирусной инфекции для тех, кому 60 и более лет
20:40 18-03-2020
Профилактика коронавирусной инфекции для тех, кому 60 и более лет
Закрыли все ледовые переправы в Новосибирской области
19:30 18-03-2020
Закрыли все ледовые переправы в Новосибирской области
13 лет тюрьмы получили дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова 1
19:15 18-03-2020
13 лет тюрьмы получили дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова
Допустил трату денег из ФНБ на поддержку населения Путин
19:00 18-03-2020
Допустил трату денег из ФНБ на поддержку населения Путин
БердскОн пришел. Первый случай коронавируса зарегистрировали в Новосибирской области 4
18:58 18-03-2020
Он пришел. Первый случай коронавируса зарегистрировали в Новосибирской области
12 лет и штраф 200 млн: последний следователь из дела Шарко Молодого получил срок
18:45 18-03-2020
12 лет и штраф 200 млн: последний следователь из дела Шарко Молодого получил срок
Закрыли небо. Полеты в Великобританию, США и ОАЭ приостановили в России
18:30 18-03-2020
Закрыли небо. Полеты в Великобританию, США и ОАЭ приостановили в России
БердскКарта распространения коронавируса в России, Новосибирске и Бердске 1
18:15 18-03-2020
Карта распространения коронавируса в России, Новосибирске и Бердске