13 лет тюрьмы получили дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова

Гульнару Каримову еще в 2015 году приговорили к пяти годам лишения свободы, признав виновной в содействии группировке, занимающейся хищениями, растратой госсредств и уклонениями от налогов.

Гульнара Каримова стала фигурантом десятков уголовных дела

Ташкентский городской суд приговорил дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару к 13 годам тюремного заключения по делу о создании преступного сообщества. Об этом сообщается на сайте Верховного суда республики.

Суд изучил материалы дела и признал Каримову виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищениях. «Приговором суда Гульнаре Каримовой назначено наказание в виде 13 лет 4 месяцев лишения свободы», — говорится в сообщении.

С учетом норм уголовного законодательства страны, а также в соответствии с совокупностью наказаний, назначенных по нескольким преступлениям и ранее вынесенным приговорам, суд определил, что срок наказания для Каримовой исчисляется с 21 августа 2015 года.

Остальным фигурантам дела также назначили наказание от 17 до 20 лет лишения свободы.

Гульнару Каримову еще в 2015 году приговорили к пяти годам лишения свободы, признав виновной в содействии группировке, занимающейся хищениями, растратой госсредств и уклонениями от налогов. Позднее, в 2017 году, Каримову приговорили еще на пять лет, разрешив отбывать наказание дома у дочери. Однако в марте 2019 года наказание ужесточили, переведя ее в колонию за нарушение условий режима.

В августе 2019 года против Каримовой завели новые дела, обвинив в отмывании преступных доходов за рубежом. Расследование дела Генпрокуратура Узбекистана завершила в январе 2020 года.

Каримова обращалась к нынешнему главе государства Шавкату Мирзиёеву с просьбой помочь ей выйти на свободу.

Источник: РБК