18.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

13 лет тюрьмы получили дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова

19:15 18.03.2020 Фото: Yves Forestier / Getty Images
1 0

Гульнару Каримову еще в 2015 году приговорили к пяти годам лишения свободы, признав виновной в содействии группировке, занимающейся хищениями, растратой госсредств и уклонениями от налогов.

13 лет тюрьмы получили дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова
Гульнара Каримова стала фигурантом десятков уголовных дела

Ташкентский городской суд приговорил дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару к 13 годам тюремного заключения по делу о создании преступного сообщества. Об этом сообщается на сайте Верховного суда республики.

Суд изучил материалы дела и признал Каримову виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищениях. «Приговором суда Гульнаре Каримовой назначено наказание в виде 13 лет 4 месяцев лишения свободы», — говорится в сообщении.

С учетом норм уголовного законодательства страны, а также в соответствии с совокупностью наказаний, назначенных по нескольким преступлениям и ранее вынесенным приговорам, суд определил, что срок наказания для Каримовой исчисляется с 21 августа 2015 года.

Остальным фигурантам дела также назначили наказание от 17 до 20 лет лишения свободы.

Гульнару Каримову еще в 2015 году приговорили к пяти годам лишения свободы, признав виновной в содействии группировке, занимающейся хищениями, растратой госсредств и уклонениями от налогов. Позднее, в 2017 году, Каримову приговорили еще на пять лет, разрешив отбывать наказание дома у дочери. Однако в марте 2019 года наказание ужесточили, переведя ее в колонию за нарушение условий режима.

В августе 2019 года против Каримовой завели новые дела, обвинив в отмывании преступных доходов за рубежом. Расследование дела Генпрокуратура Узбекистана завершила в январе 2020 года.

Каримова обращалась к нынешнему главе государства Шавкату Мирзиёеву с просьбой помочь ей выйти на свободу.

Источник: РБК

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Когда кончатся уголовные дела?

Гость, 18 марта 2020 20:18
Когда у нас осудят "ШАЙКУ" по кооперативу Озеро?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Я боюсь заразиться короновирусом: как не паниковать во время карантина
20:44 18-03-2020
Я боюсь заразиться короновирусом: как не паниковать во время карантина
Обеззараживающие составы на этиловом спирте эффективны против коронавируса
20:42 18-03-2020
Обеззараживающие составы на этиловом спирте эффективны против коронавируса
Профилактика коронавирусной инфекции для тех, кому 60 и более лет
20:40 18-03-2020
Профилактика коронавирусной инфекции для тех, кому 60 и более лет
Закрыли все ледовые переправы в Новосибирской области
19:30 18-03-2020
Закрыли все ледовые переправы в Новосибирской области
13 лет тюрьмы получили дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова 1
19:15 18-03-2020
13 лет тюрьмы получили дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова
Допустил трату денег из ФНБ на поддержку населения Путин
19:00 18-03-2020
Допустил трату денег из ФНБ на поддержку населения Путин
БердскОн пришел. Первый случай коронавируса зарегистрировали в Новосибирской области 4
18:58 18-03-2020
Он пришел. Первый случай коронавируса зарегистрировали в Новосибирской области
12 лет и штраф 200 млн: последний следователь из дела Шарко Молодого получил срок
18:45 18-03-2020
12 лет и штраф 200 млн: последний следователь из дела Шарко Молодого получил срок
Закрыли небо. Полеты в Великобританию, США и ОАЭ приостановили в России
18:30 18-03-2020
Закрыли небо. Полеты в Великобританию, США и ОАЭ приостановили в России
БердскКарта распространения коронавируса в России, Новосибирске и Бердске 1
18:15 18-03-2020
Карта распространения коронавируса в России, Новосибирске и Бердске