Он пришел. Первый случай коронавируса зарегистрировали в Новосибирской области

Изображение уханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа

В России за сутки зарегистрировано еще 33 больных новым типом коронавируса, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19, пишет Роспотребнадзор.

Из них 31 случай выявлен в Москве, еще по одному — в Томской и Новосибирской областях.

Уточняется, что все инфицированные в последние две недели посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Пациентов госпитализировали и поместили в специальные боксы, контактировавших с ними отправят на обследование.

Таким образом, всего в России зафиксировано 147 случаев заражения новым коронавирусом, пятеро больных выздоровели.

Пандемия COVID-19

Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19 и распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражено почти 202 тысячи человек более чем в 140 странах: 8006 пациентов скончались, 82 тысячи выздоровели.

Правительства всех стран принимают экстренные меры для сдерживания эпидемии и вводят режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Так, Евросоюз накануне объявил о закрытии внешних границ на 30 дней.

Для борьбы с распространением инфекции российское правительство перекрыло границы с Белоруссией, Польшей и Норвегией. Также приостановлены авиаперелеты в страны ЕС, Норвегию, США, Великобританию, ОАЭ, Швейцарию, Сербию, Китай, Южную Корею и Иран и перекрыто железнодорожное сообщение с Финляндией, Казахстаном, Латвией, Молдавией, Украиной, Чехией, Францией, Германией, Италией, Узбекистаном, Азербайджаном и Монголией.



С 18 марта будет ограничен въезд иностранцев и лиц без гражданства в страну, в том числе прибывающих с территории Республики Беларусь. Запрет будет действовать до 1 мая.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Новосибирская область и Бердск

617 жителей региона находятся на 14-дневной самоизоляции под наблюдением медиков. Напомним, это люди без признаков ОРВИ, вернувшиеся из стран с большим количеством заболевших коронавирусной инфекцией или контактировавшие с инфицированными. С наблюдения в настоящий момент снято уже 899 человек.В Бердске количество отправленных на карантин из-за коронавируса составляет 14 человек, писал ранее «Курьер.Среда.Бердск».

В инфекционной больнице №1 Новосибирска находятся 32 пациента с признаками ОРВИ, вернувшиеся из стран с неблагополучной ситуацией. У 9 – тесты отрицательные, у 23 человек взяты пробы, они – в процессе обработки.

В детскую больницу №3 накануне госпитализировано 4 ребенка с признаками ОРВИ, в удовлетворительном состоянии, вернувшиеся из-за границы. У них взяты пробы на коронавирус.

Напомним, что в минувший понедельник, 16 марта, в редакцию поступала информация о случае короновируса в Бердске, но главврач ЦГБ опровергла эту информацию.

Два человека находятся на карантине в соседнем Искитиме.