В Яндекс.Район.Бердск написала Ирина Николаевна:
Сегодня, 18.03 на Первомайской пожилая пара кушали беляши и оставили кошелёк! Обратитесь в киоск к продавцу.
18 марта в18.03 на Первомайской пожилая пара кушали беляши и оставили кошелёк!
21:05 18.03.2020
Обратитесь в киоск к продавцу.
В Яндекс.Район.Бердск написала Ирина Николаевна:
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