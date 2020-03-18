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18 марта в18.03 на Первомайской пожилая пара кушали беляши и оставили кошелёк!

21:05 18.03.2020
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Обратитесь в киоск к продавцу.

В Яндекс.Район.Бердск написала Ирина Николаевна:
Сегодня, 18.03 на Первомайской пожилая пара кушали беляши и оставили кошелёк! Обратитесь в киоск к продавцу.

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