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Не споет Little Big на Евровидении. Короновирус отменил конкурс «Евровидение-2020»

21:11 18.03.2020 Фото: Little Big
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Евровидение собирались провести с 12 по 16 мая в Роттердаме. Представлять Россию должна была группа Little Big с песней «Uno».

Не споет Little Big на Евровидении. Короновирус отменил конкурс Евровидение 2020
«Евровидение» отменили из-за короновируса

Организаторы Евровидения сообщили об отмене песенного конкурса из-за пандемии коронавируса.
«Европейский вещательный союз принял сложное решение, что мероприятие провести невозможно», — говорится в публикации в твиттере, пишет РИА Новости.
Евровидение собирались провести с 12 по 16 мая в Роттердаме. Представлять Россию должна была группа Little Big с песней «Uno».

Пандемия COVID-19
ВОЗ на прошлой неделе объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19 и распространившегося из КНР, пандемией. По состоянию на 18 марта, всего заражено почти 205 тысяч человек более чем в 140 государствах, 8243 пациента умерли, 82 тысячи выздоровели.
Если в Китае вспышка COVID-19 пошла на спад, то теперь центром эпидемии стала Европа, в частности Италия, Испания, Германия и Франция. Правительства принимают экстренные меры для сдерживания инфекции и вводят режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Так, ЕС накануне объявил о закрытии внешних границ на 30 дней.
Для борьбы с распространением инфекции российское правительство приостановило авиаперелеты в европейские страны, Норвегию, США, Великобританию, ОАЭ, Швейцарию, Сербию, Китай, Южную Корею и Иран и перекрыло железнодорожное сообщение с Финляндией, Казахстаном, Латвией, Молдавией, Украиной, Чехией, Францией, Германией, Италией, Узбекистаном, Азербайджаном и Монголией. Кроме того, до 1 мая ограничен въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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