Короновирус уже рядом: Первая заболевшая короновирусом побывала в Париже и 15 марта вернулась в Новосибирск

Сразу из аэропорта была госпитализирована в инфекционную больницу. Пациентка находилась в Париже с 3 по 11 марта, почувствовала себя плохо 11 марта. Симптомы: першение в горле и температура 37,3.

14 марта заболевшая короновирусом прилетела из Франции в Шереметьево, оттуда рейсом Аэрофлота прибыла в Толмачево утром 15 марта

18 марта подтвердился первый случай заражения коронавирусной инфекцией в нашем регионе, сообщает Минздрав региона.

Пациентка находилась в Париже с 3 по 11 марта, почувствовала себя плохо 11 марта. Симптомы: першение в горле и температура 37,3.

14 марта заболевшая короновирусом прилетела из Франции в Шереметьево, оттуда рейсом Аэрофлота прибыла в Толмачево утром 15 марта.

Сразу из аэропорта была госпитализирована в инфекционную больницу. В настоящий момент состояние пациентки удовлетворительное. Она жительница Новосибирска.

Ранее о зараженном коронавирусом в Новосибирской области сообщалось со ссылкой на оперативный штаб.

Всего в регионе в настоящее время госпитализированы 32 пациента с признаками ОРВИ, вернувшиеся из стран с неблагополучной эпидситуацией. У 9 человек — тесты отрицательные, у 23-х взятые пробы — в процессе обработки. В детскую больницу N3 накануне госпитализированы с признаками ОРВИ 4 ребенка, вернувшиеся из-за границы, они в удовлетворительном состоянии. У них взяты пробы на коронавирус.