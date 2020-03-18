18.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Во время суда за побои зарезал жену и напал на судебного пристава житель Первоуральска. И сбежал

21:41 18.03.2020 Фото: СК
0

Впоследствии «по горячим следам» фигурант был установлен и задержан в подъезде одного из жилых домов в Первоуральске.

Во время суда за побои зарезал жену и напал на судебного пристава житель Первоуральска. И сбежал
Убил во время суда жену и сбежал из суда

Утром 18 марта 2020 года в правоохранительные органы города Первоуральска поступило сообщение о том, что на входе в помещение одного из судебных участков Первоуральского судебного района (около пропускного пункта на судебный участок) местный житель, 1983 г.р., в отношении которого в суде рассматривалось административное производство по ст.6.1.1 КоАП («побои»), убил пострадавшую по данному административному делу (женщина погибла на месте), после чего попытался убить находившегося в здании судебного пристава и другого гражданина, которые хотели остановить злоумышленника, однако ему удалось сбежать. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

По поручению руководства Следственного комитета по Свердловской области, на месте происшествия работает усиленная областная следственная группа в составе сотрудников следственного отдела по городу Первоуральск, отдела по расследованию особо важных дел и отдела криминалистики регионального СКР. Кроме того, на месте происшествия работают сотрудники отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Екатеринбург) Главного управления криминалистики СКР. С применением современной кримтехники фиксируются следы на месте происшествия, назначается комплекс необходимых экспертиз. Устанавливаются и допрашиваются свидетели инцидента.

Впоследствии «по горячим следам» фигурант был установлен и задержан в подъезде одного из жилых домов в Первоуральске. В ближайшее время следствие СКР намерено предъявить задержанному соответствующее обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования, в том числе, будут выясняться причины и условия, которые могли способствовать произошедшему, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Переклинило?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Першение в горле, насморк, слабость в теле: первые симптомы коронавируса от заболевшего россиянина
21:55 18-03-2020
Першение в горле, насморк, слабость в теле: первые симптомы коронавируса от заболевшего россиянина
Во время суда за побои зарезал жену и напал на судебного пристава житель Первоуральска. И сбежал
21:41 18-03-2020
Во время суда за побои зарезал жену и напал на судебного пристава житель Первоуральска. И сбежал
Приехали из Италии: на карантине из-за коронавируса сидят двое жителей Искитима 1
21:34 18-03-2020
Приехали из Италии: на карантине из-за коронавируса сидят двое жителей Искитима
Лунный календарь посадки рассады на март 2020 года: что посадить с 21 по 31 марта
21:30 18-03-2020
Лунный календарь посадки рассады на март 2020 года: что посадить с 21 по 31 марта
Короновирус уже рядом: Первая заболевшая короновирусом побывала в Париже и 15 марта вернулась в Новосибирск 1
21:19 18-03-2020
Короновирус уже рядом: Первая заболевшая короновирусом побывала в Париже и 15 марта вернулась в Новосибирск
Не споет Little Big на Евровидении. Короновирус отменил конкурс "Евровидение-2020"
21:11 18-03-2020
Не споет Little Big на Евровидении. Короновирус отменил конкурс
БердскСтрелял в отдыхающих из оружия пьяный посетитель «Бара-24» на ул. Рогачева №22 Бердска 1
21:09 18-03-2020
Стрелял в отдыхающих из оружия пьяный посетитель «Бара-24» на ул. Рогачева №22 Бердска
18 марта в18.03 на Первомайской пожилая пара кушали беляши и оставили кошелёк!
21:05 18-03-2020
18 марта в18.03 на Первомайской пожилая пара кушали беляши и оставили кошелёк!
Кашляете? Болеющий коронавирусом россиянин рассказал, как самостоятельно проверить кашель на коронавирус 2
20:50 18-03-2020
Кашляете? Болеющий коронавирусом россиянин рассказал, как самостоятельно проверить кашель на коронавирус
БердскСкатилась по скользким ступеням на светофоре и рухнула на проезжую часть жительница Бердска 5
20:44 18-03-2020
Скатилась по скользким ступеням на светофоре и рухнула на проезжую часть жительница Бердска