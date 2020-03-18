Во время суда за побои зарезал жену и напал на судебного пристава житель Первоуральска. И сбежал

Впоследствии «по горячим следам» фигурант был установлен и задержан в подъезде одного из жилых домов в Первоуральске.

Убил во время суда жену и сбежал из суда

Утром 18 марта 2020 года в правоохранительные органы города Первоуральска поступило сообщение о том, что на входе в помещение одного из судебных участков Первоуральского судебного района (около пропускного пункта на судебный участок) местный житель, 1983 г.р., в отношении которого в суде рассматривалось административное производство по ст.6.1.1 КоАП («побои»), убил пострадавшую по данному административному делу (женщина погибла на месте), после чего попытался убить находившегося в здании судебного пристава и другого гражданина, которые хотели остановить злоумышленника, однако ему удалось сбежать. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

По поручению руководства Следственного комитета по Свердловской области, на месте происшествия работает усиленная областная следственная группа в составе сотрудников следственного отдела по городу Первоуральск, отдела по расследованию особо важных дел и отдела криминалистики регионального СКР. Кроме того, на месте происшествия работают сотрудники отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Екатеринбург) Главного управления криминалистики СКР. С применением современной кримтехники фиксируются следы на месте происшествия, назначается комплекс необходимых экспертиз. Устанавливаются и допрашиваются свидетели инцидента.

Впоследствии «по горячим следам» фигурант был установлен и задержан в подъезде одного из жилых домов в Первоуральске. В ближайшее время следствие СКР намерено предъявить задержанному соответствующее обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.