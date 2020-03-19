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Лунный календарь посадки рассады на март 2020 года: что посадить с 21 по 31 марта

21:30 19.03.2020 Фото: pxhere.com
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29 марта — отличный день для борьбы с вредителями и болезнями растений, а так же удаления лишних побегов.

Лунный календарь посадки рассады на март 2020 года: что посадить с 21 по 31 марта
Благоприятные дни для посева рассады с 21 по 31 марта 2020 года

Многие опытные садоводы и огородники планируют свои посадочные работы в соответствии с лунным посевным календарем. В марте 2020 года имеется немало подходящих дней для высева семян, работ в саду, а также для проведения различных профилактических действий против вредителей. Ранее мы писали, про  подходящие дни для посева семян с 11 по 20 марта, а как быть в период с 21 по 31 марта, узнаем далее.

Лунный посевной календарь огородника на период с 21 по 31 марта 2020 года

21 марта: можно заниматься земляными работами (рыхлить почву, вносить подкормки и прочие манипуляции).
22 марта: день хорош для высева семян овощей и пряностей.
23 марта: можно сажать в этот день почти все овощи.
24 марта: в этот период не рекомендуется заниматься какими-либо работами в саду и на огороде.
25 марта: можно заняться уходом за ростками в теплице (взрыхлить им почву, сделать пикирование), поработать в саду.

26 марта: хорошее время для манипуляций с комнатными растениями. Можно также поработать в земле.
27 марта: лучший день для высева семян овощей. Хорошо также полить растения в этот период.
28 марта: необходимо совершать уход за проросшими ростками, можно посеять семена пряных трав.
29 марта: день хорош для удаления лишних побегов, борьбы с вредителями и болезнями.
30 марта: стоит заняться высевом цветов.

31 марта: рекомендуется посев на рассаду: томатов, капусты, огурцов, перца

Придерживаться или нет советов лунного календаря, каждый решает сам. Однако не стоит забывать, что Луна так или иначе оказывает свое влияние на все живое на планете. Поэтому чтобы получить богатый урожай, специалисты все же рекомендуют заглядывать в лунный посадочный календарь.

Источник: rsute.ru

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