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Посев семян на рассаду в апреле 2020 года по лунному календарю: Благоприятные дни для сева

23:13 19.03.2020 Фото: pixabay.com
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Семена арбуза лучше всего сеять в период с 9 по 12 апреля, и только спустя 20 дней ростки будут иметь первый листик, что говорит о возможности его высаживать в открытый грунт.

Посев семян на рассаду в апреле 2020 года по лунному календарю: Благоприятные дни для сева
Апрель месяц достаточно непредсказуемый

Достаточно интересно наблюдать за тем, как из одного зернышка вырастает красивый куст разных овощей и фруктов. Именно этот факт позволяет огородникам тщательно следить за своим любимым делом и получать плоды и урожай. Кроме того, чтобы получить хороший урожай, нужно посадить семена в благоприятные дни лунного календаря на апрель месяц.

Огородники знают о том, что от месяца и числа, когда были посажены семена, зависит, какой будет урожай осенью. В связи с этим специалисты составляют календарь посевов для каждого региона отдельно. Это позволяет не допустить ошибок в посадке семян, а в последующем и рассады, чтобы избежать морозов.

Апрель месяц достаточно непредсказуемый, однако для каждого овоща есть благоприятные дни, когда нужно сеять семена.

Семена арбуза лучше всего сеять в период с 9 по 12 апреля, и только спустя 20 дней ростки будут иметь первый листик, что говорит о возможности его высаживать в открытый грунт.

Баклажан достаточно привередливый овощ, его семена очень плохо всходят, они готовы для высадки в открытый грунт только через 60 дней. Следует его семена сеять 6, 7, 24 и 25 апреля.

Базилик сеют 9, 15 и 16 апреля, а высадку производят через 45 дней.

Капусту можно сеять в течение всего месяца, начиная с первого числа. Однако высаживать в открытый грунт нужно через 45 дней.

Семена огурцов можно сеять 1, 2, 7, 24 и 28 апреля, они достаточно долго не прорастают, поэтому пересаживать можно только через 25 дней.

Томат можно начинать сеять 7, 11-12 апреля, а высадка в грунт зависит от сорта, поэтому период может колебаться от 45 до 60 дней.

Такие овощи, как морковь, лук, чеснок, свекла и петрушка высевают сразу в открытый грунт, что не приносит больших затрат времени и сил.

Источник: rsute.ru

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