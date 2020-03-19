Главные предсказания Ванги, медиума и экстрасенсов о короновирусе 2020

Люди будут управляемы, пусть не сразу, но это произойдет, потому что коронавирус опасен не теперешними, а грядущими событиями. «Яд победителя» располагается в ДНК человека, чтобы управлять его сознанием.

В переводе с латинского «коронавирус» звучит как «яд победителя»

Паника и неведение накрыли планету в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Что ждет жителей Земли в ближайшее время и когда закончится этот «страшный сон», порождающий множество смертей и мировой кризис? Известная провидица Ванга и люди, обладающие экстрасенсорными способностями, постарались ответить на этот вопрос каждый в свое время. Что они предсказали?

Ванга предсказывала мировой кризис и страшную эпидемию

Нет, наверное, на Земле такого человека, кто не слышал бы имя знаменитой предсказательницы всех времен – Ванги. Она еще много лет назад поведала о том, что в зеркальном году людям предстоит борьба со страшной эпидемией, когда многие будут падать прямо на улицах и умирать, а справиться с этой эпидемией мир будет не в силах.

Исследователи ее предсказаний, видимо, не очень точно могли истолковывать фразы провидицы, поэтому с развитием коронавируса данное пророчество никто не связывал. Её предсказание звучало примерно так: «когда наступит год-зеркало – мир перевернется наоборот, а проблема придет от желтой». Сомнений нет в том, что был назван текущий 2020 год.

Ванга обещала, что внезапное заболевание быстро и неотвратимо распространится по всем странам мира, забрав большое количество жизней. И, по ее словам, на изобретение вакцины от данной напасти уйдет около года.

Причем Ванга отметила, что болезнь не будет новой – вот почему о коронавирусе никто даже и не подумал, так как он «вышел» из целого семейства вирусов, в котором числится более 40 разных видов. Самая первая вспышка задокументирована 1965 годом, и с тех самых пор вирусы SARS с частотой раз в пару лет провоцируют эпидемии и пандемии в мире. Как пример, в 2002-2003 году произошла вспышка атипичной пневмонии.

Не так давно болгарская гимнастка (в прошлом) и тренер Нешка Степанова Робева опубликовала в соцсети всплывшие в памяти воспоминания о встрече с провидицей Вангой, которая незадолго до своего ухода в мир иной в 1996 году произнесла, что «над всем миром будет корона». Раньше эти слова казались несколько странными и связывались разве что с гордыней «сильных мира сего», но сейчас стал понятен истинный смысл произнесенной фразы.

Американская писательница и медиум Сильвия Браун обещала скорое освобождение от вируса



Популярная ныне в Сети американская предсказательница, писательница и гипнотерапевт Сильвия Браун, которая проявила себя еще и в качестве медиума, отметила в своей книге End of Days, выпущенной еще в далеком 2008 году, некоторые происходящие ныне вещи.

Речь идет о ее пророчестве по поводу появившейся в 2020 году тяжелейшей формы вирусного заболевания, которое очень похоже на пневмонию, но с более глобальными последствиями.

Автор произведения описывала ситуацию, когда болезнь распространилась по всему миру, поражая легкие и бронхи людей, а лекарства от нее не было нигде. Стоит заметить, что Сильвия Браун наравне с неимоверно точным описанием происходящих сегодня событий отметила и то, что вирус исчезнет так же резко, как и появился, чем введет в замешательство многих ученых. Но «уйдет» он не навсегда – его атака повторится спустя десятилетие, после чего болезнь покинет этот мир навеки.

Финалистка «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева поделилась своим взглядом на сегодняшнюю глобальную проблему

Экстрасенс Фатима Хадуева, которая известна многим как финалистка популярного проекта «Битва экстрасенсов», считает, что эпидемия коронавируса, начавшегося в Китае, напрямую связана со страшным пророчеством болгарской предсказательницы Ванги.

В переводе с латинского «коронавирус» звучит как «яд победителя», который невозможно побороть и полностью уничтожить, так как вирус не является живым организмом и не живет как отдельное биологически активное звено.

То есть данная инфекция является эдаким внедряющимся паразитом, блокирующим клетки человеческого организма, где делится по принципу ксерокса. И все принимаемые человечеством меры для того, чтобы остановить вирус – бесполезны.

По словам Фатимы Хадуевой, проникая в человеческий организм, вирус «бьет» по самым слабым местам и органам, где размножается за счет бактерий. А еще, как заметила экстрасенс, данный вирус входит в геном человека, изменяя его структуру. И это главная цель появления «яда победителя» – заражать людей информационно, так как коронавирус «работает» на внесение информационного искажения. И то, что случилось сейчас, является лишь простой подготовкой к реальной эпидемии, которой еще нет – она грядет вскоре.

Дело в том, что COVID-19 провоцирует те болезни, которые уже были в ослабленном или «зародышевом» состоянии в организме, и коронавирус останется в человеке как информационный носитель. И позднее, когда будет запущена основная (задуманная заранее) информационная программа, те люди, которые уже имеют в геноме вышеуказанный вирус под названием «яд победителя», будут совершать те действия, которые им «передадут».

Люди будут управляемы, пусть не сразу, но это произойдет, потому что коронавирус опасен не теперешними, а грядущими событиями. «Яд победителя» располагается в ДНК человека, чтобы управлять его сознанием. Фатима Хадуева подчеркнула, что все вышесказанное является ее собственным мнением, но оно непосредственно пересекается с предсказаниями Ванги, которая говорила, что люди будут вымирать, и это будет выглядеть так, как будто закончился заряд батарейки – человек будто работал от сети, а его внезапно выключили.

Источник: rsute.ru