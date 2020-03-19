Давление в верхней части груди, температура и боль в горле: первые симптомы коронавируса у заболевшего петербуржца Петра Тюшкевича

Уже через день у Петра появились первые симптомы: першение в горле, сухой кашель, давление в верхней части грудной клетки и температура, которая очень плохо снижается таблетками.

Заболевший коронавирусом петербуржец лежит в инфекционной больнице

После возвращения из Франции Петр самостоятельно решил провериться на коронавирус, тест показал положительный результат. Уже через день появились первые симптомы: першение в горле, сухой кашель, давление в верхней части грудной клетки и температура, которая очень плохо снижается таблетками.

Известный спортсмен по кайтсерфингу всем советует оставаться дома и избегать людных мест, дабы защитить себя от заражения. В своем instagram заболевший пишет следующее: