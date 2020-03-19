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Давление в верхней части груди, температура и боль в горле: первые симптомы коронавируса у заболевшего петербуржца Петра Тюшкевича

21:45 19.03.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/B9v7aHtgc9I/
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Уже через день у Петра появились первые симптомы: першение в горле,  сухой кашель, давление в верхней части грудной клетки и температура, которая очень плохо снижается таблетками.

Давление в верхней части груди, температура и боль в горле: первые симптомы коронавируса у заболевшего петербуржца Петра Тюшкевича
Заболевший коронавирусом петербуржец лежит в инфекционной больнице

После возвращения из Франции Петр самостоятельно решил провериться на коронавирус, тест показал положительный результат. Уже через день появились первые симптомы: першение в горле,  сухой кашель, давление в верхней части грудной клетки и температура, которая очень плохо снижается таблетками.

Известный спортсмен по кайтсерфингу всем советует оставаться дома и избегать людных мест, дабы защитить себя от заражения. В своем  instagram заболевший пишет следующее:

Заболел в общем короновирусом) лежу в инфекционке. теперь вы знаете этого счастливчика, одного из официальных 50 случаев заражения по России😂😂 но не переживайте врачи сказали, так как у меня еще много туалетной бумаги, то я выздоровею👍🏻👍🏻👍🏻 Паники нет, но на самом деле старайтесь ПОМЕНЬШЕ ХОДИТЬ В ЛЮДНЫЕ МЕСТА И ПОСИДИТЕ ДОМА

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От редакции

Будете закупаться туалетной бумагой?

Организатор, 18 марта 2020 16:56
НВР:
Все ради хайпа

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