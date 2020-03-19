Ведический праздник Весны 20 марта 2020 года: как праздновать?

В центре праздника три главных героя: Медвежий бог Ком, Ярила – бог солнца и Лель – богиня весны.

Важнейшие ритуалы дня Весны – народные хороводы

В наши дни непросто встретить человека, который бы членораздельно объяснил, что значит ведическая культура. Слово «веды» на языке санскрит, существовавшем примерно в I веке до нашей эры, означает знание, мудрость. Основываясь на этом, полезно узнать о сущности древней мудрости, которая осталась в народе с незапамятных времён.

Главные весенние праздники славян

Люди ждут тепла, радуются расцвету природы. Славяне особенно ценят это время, поскольку издавна живут в таких местах на земном шаре, где бывают морозы и вьюги, земля покрывается снегом. Приход весны – радость для людей и они отмечают её как праздник.

Это не один день мгновенной смены сезона, а период времени, когда постепенно теплеет, природа возрождается. После масленицы важный день для земледельцев – день весеннего равноденствия. Чтобы 20 марта обеспечить благосклонность богов, соблюдались специальные ритуалы ведения праздника.

Традиции встречи Весны

В центре праздника три главных героя: Медвежий бог Ком, Ярила – бог солнца и Лель – богиня весны.

Обязательно перед праздником состоялось омовение в бане. Это считалось необходимым для обновления вместе с природой, способом смыть с себя старые заботы и невзгоды.

Организовывали ритуальную трапезу, пекли блины и относили их в лес для Медведя, чтобы он потчевал. Это было своего рода приношение Медвежьему богу.



После этого начинались народные гуляния, катание с горок, молодёжные песнопения, игры, танцы. Зазывными песнями будили природу, призывали Весну.

Важнейшие ритуалы дня Весны – народные хороводы. Яркие одежды девушек и парней, танцы большой численности молодых людей, взявшихся за руки, сами олицетворяли приход весны, тепла.

На полях разводили костры, в которых сжигали старые, поломанные, ненужные вещи из дерева и соломы. Такие огнища были сочетанием символа с реальной пользой. Польза — от получавшейся золы, которой удобряли землю, а высокий огонь костра – привлекал благополучие. В это время читали заговоры для обеспечения хорошего урожая.

Считалось, что все ритуалы, всё праздничное действо противостоит зиме, привлекает весну, а с ней всё самое хорошее, что даёт человеку природа. Солнце, которое в этот день появлялось на небосклоне, обещало добрый богатый, благополучный год.

Ведический сюжет в основе знаменитых произведений русского искусства



Если подробно объяснить о том, что такое веды, мало кто сможет, то произведения русского искусства на сюжет встречи весны, известны всем.

Это и чудесная пьеса известнейшего драматурга Александра Николаевича Островского «Снегурочка» и знаменитая опера одного из крупнейших композиторов 19 века – классиков русской музыки Николая Андреевича Римского-Корсакова. До нашего времени завораживает замечательная экранизация пьесы Островского, сделанная Павлом Кадочниковым. Все эти произведения разных видов искусства передали заповеданное людям чувство любви и восхищение жизнью.

Источник: therussiantimes.com