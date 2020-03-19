19.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Жесткие ограничения рассматривают из-за короновируса в правительстве России

08:21 19.03.2020 Фото: pixabay
0

Меры могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА Новости.

Жесткие ограничения рассматривают из за короновируса в правительстве России
33 cлучая заболевания за последние сутки в России

Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве РФ.
«Сейчас обсуждаются различные варианты. В том числе и вариант в случае необходимости скорректировать ограничительные меры, для этого тщательно анализируется ситуация с коронавирусом в разных странах: в Китае, в европейских странах — Италии, Франции, Испании. Все мы видим, что там происходит, как развивается пандемия. Поэтому изучается среди прочего и возможность в случае необходимости усилить ограничительные меры по всей России», — сказал он.
По его словам, речь может пойти о сокращении или отмене массовых культурных мероприятий и спортивных соревнований, о дезинфекции помещений предприятий и ведомств, а также об изменении режима работы. Источник отмечает, что обсуждается возможность рекомендовать работодателям «подумать об удаленной работе для своих сотрудников».

«Пока это происходит в основном в Москве, и надо решить, что делать по всей стране», — пояснил он.
Источник также сообщил, что обсуждается возможность рекомендовать всем россиянам не выходить из дома при появлении симптомов ОРВИ и немедленно вызывать врача в этом случае.
«Все это — чтобы снизить риски заболевания коронавирусом. Эти меры, подчеркну, обсуждаются, изучаются, чтобы в итоге принять взвешенное решение», — сказал собеседник агентства.
«Понятно, что многим людям все эти рекомендации и решения, главным образом те, в которых речь может пойти об ограничениях и возможных запретах, могут показаться избыточными. Но надо понимать, что ученые, специалисты-эпидемиологи, медики считают, что именно такие шаги являются очень эффективными в борьбе с эпидемией», — отметил источник в правительстве РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужно запретить выходить из дома?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Жесткие ограничения рассматривают из-за короновируса в правительстве России
08:21 19-03-2020
Жесткие ограничения рассматривают из-за короновируса в правительстве России
Гнатология рулит! Клиника "Дентал-Сервис" в Бердске
08:17 19-03-2020
Гнатология рулит! Клиника
Честные и прозрачные сделки в агентстве недвижимости "Квадротека"
08:11 19-03-2020
Честные и прозрачные сделки в агентстве недвижимости
Першение в горле, насморк, слабость в теле: первые симптомы коронавируса от заболевшего россиянина
21:55 18-03-2020
Першение в горле, насморк, слабость в теле: первые симптомы коронавируса от заболевшего россиянина
Во время суда за побои зарезал жену и напал на судебного пристава житель Первоуральска. И сбежал
21:41 18-03-2020
Во время суда за побои зарезал жену и напал на судебного пристава житель Первоуральска. И сбежал
Приехали из Италии: на карантине из-за коронавируса сидят двое жителей Искитима 1
21:34 18-03-2020
Приехали из Италии: на карантине из-за коронавируса сидят двое жителей Искитима
Лунный календарь посадки рассады на март 2020 года: что посадить с 21 по 31 марта
21:30 18-03-2020
Лунный календарь посадки рассады на март 2020 года: что посадить с 21 по 31 марта
Короновирус уже рядом: Первая заболевшая короновирусом побывала в Париже и 15 марта вернулась в Новосибирск 1
21:19 18-03-2020
Короновирус уже рядом: Первая заболевшая короновирусом побывала в Париже и 15 марта вернулась в Новосибирск
Не споет Little Big на Евровидении. Короновирус отменил конкурс "Евровидение-2020"
21:11 18-03-2020
Не споет Little Big на Евровидении. Короновирус отменил конкурс
БердскСтрелял в отдыхающих из оружия пьяный посетитель «Бара-24» на ул. Рогачева №22 Бердска 1
21:09 18-03-2020
Стрелял в отдыхающих из оружия пьяный посетитель «Бара-24» на ул. Рогачева №22 Бердска