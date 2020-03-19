Жесткие ограничения рассматривают из-за короновируса в правительстве России

33 cлучая заболевания за последние сутки в России

Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве РФ.

«Сейчас обсуждаются различные варианты. В том числе и вариант в случае необходимости скорректировать ограничительные меры, для этого тщательно анализируется ситуация с коронавирусом в разных странах: в Китае, в европейских странах — Италии, Франции, Испании. Все мы видим, что там происходит, как развивается пандемия. Поэтому изучается среди прочего и возможность в случае необходимости усилить ограничительные меры по всей России», — сказал он.

По его словам, речь может пойти о сокращении или отмене массовых культурных мероприятий и спортивных соревнований, о дезинфекции помещений предприятий и ведомств, а также об изменении режима работы. Источник отмечает, что обсуждается возможность рекомендовать работодателям «подумать об удаленной работе для своих сотрудников».

