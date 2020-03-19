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Ниже инфляции выросли цены на бензин, заявили в ФАС

09:30 19.03.2020 Фото: pixabay.com
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Комментируя рост цен на Аи-92 на десять процентов за год, антимонопольная служба обратила внимание, что цены на внутреннем рынке все равно были ниже экспортных.

Ниже инфляции выросли цены на бензин, заявили в ФАС
Цены на бензин могут расти быстрее инфляции

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Накануне президент Владимир Путин удивился увеличению стоимости на бензин за год на десять процентов. Глава государства обратил внимание, что цены на нефть рухнули почти в два раза.
В ФАС рассказали, что розничные цены на бензин и зимний дизель с начала года выросли почти на 0,2 процента.

«При этом инфляция составила 0,9 процента», — говорится в сообщении ведомства.
Комментируя рост цен на Аи-92 на десять процентов за год, антимонопольная служба обратила внимание, что цены на внутреннем рынке все равно были ниже экспортных.

Источник: РИА Новости

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