Ниже инфляции выросли цены на бензин, заявили в ФАС

Комментируя рост цен на Аи-92 на десять процентов за год, антимонопольная служба обратила внимание, что цены на внутреннем рынке все равно были ниже экспортных.

Цены на бензин могут расти быстрее инфляции

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Накануне президент Владимир Путин удивился увеличению стоимости на бензин за год на десять процентов. Глава государства обратил внимание, что цены на нефть рухнули почти в два раза.

В ФАС рассказали, что розничные цены на бензин и зимний дизель с начала года выросли почти на 0,2 процента.



«При этом инфляция составила 0,9 процента», — говорится в сообщении ведомства.Комментируя рост цен на Аи-92 на десять процентов за год, антимонопольная служба обратила внимание, что цены на внутреннем рынке все равно были ниже экспортных.

Источник: РИА Новости