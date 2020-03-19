Ниже инфляции выросли цены на бензин, заявили в ФАС

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Накануне президент Владимир Путин удивился увеличению стоимости на бензин за год на десять процентов. Глава государства обратил внимание, что цены на нефть рухнули почти в два раза.
В ФАС рассказали, что розничные цены на бензин и зимний дизель с начала года выросли почти на 0,2 процента.
Комментируя рост цен на Аи-92 на десять процентов за год, антимонопольная служба обратила внимание, что цены на внутреннем рынке все равно были ниже экспортных.
Источник: РИА Новости