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Открыто голосовали 24 депутата за обращение к Травникову и Шойгу против размещения исправцентра в Бердске

09:18 19.03.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Также на сессии утвердят кандидатуры от совета депутатов города Бердска в Бердскую городскую общественную палату третьего созыва.

Открыто голосовали 24 депутата за обращение к Травникову и Шойгу против размещения исправцентра в Бердске
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Сюжет: Исправительный центр в Бердске
Открыто голосовали 24 депутата за обращение к Травникову и Шойгу против размещения исправцентра в Бердске

Открыто голосовали 24 депутата за обращение к Травникову и Шойгу против размещения исправцентра в БердскеВместо исправцентра патриотический центр попросят у губернатора Травникова и министра обороны Шойгу депутаты БердскаЕщё 51 новостей

Утвердили обращение депутаты Бердска губернатору Новосибирской области Андрею Травникову и министру обороны Сергею Шойгу с просьбой о создании центра военно-патриотического воспитания вместо исправительного центра на экс-базе бригады бердского спецназа ГРУ. Сегодня, 19 марта, состоялась сессия городского совета. Напомним, протестовать против открытия исправцентра ФСИН в Бердске вышли около 400 жителей.

Все 24 депутата Совета Депутатов Бердска проголосовали за отправку обращение к губернатору Новосибирской области Андрею Травников, в Законодательное собрание Новосибирской области, а также к министру обороны России Сергею Шойгу. Обращение, напомним, касается запрета размещения в Бердске исправительного центра ГУФСИН, и создания на месте бывшей базы спецназа ГРУ центра патриотического воспитания.

— Многие пытаются создать себе политический капитал на вопросе, который уже решен, — сказал депутатам мэр Шестернин.

Обращение полностью зачитали всем присутствующим на сессии.

Также напомним, что бердчане массово протестовали созданию исправительной колониии в городе. Массовая субботняя акция протеста 14 марта в бердском парке Победы прошла без происшествий. Организатор митинга Наталья Слесарева подписала предупреждение об ответственности за нарушение закона «о митингах». За порядком следили около двух десятков полицейских.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», от имени власти на митинге выступил вице-мэр Владимир Захаров. Он заявил, что администрация Бердска официально ответила руководителю ГУ ФСИН по Новосибирской области генералу Андрею Папето: в городе нет муниципальных земель и помещений для размещения исправительного центра. Зэков в Бердске не будет.

Впрочем, по словам бывшего комбрига спецназа полковника Михаила Шустова, может найтись предприниматель, который захочет использовать труд осужденных к принудительным работам и построит для них общежитие. Хотя, по его мнению, Бердск необходимо ориентировать на развитие курортной зоны и промышленности.

Также напомним, мэр Бердска Евгений Шестернин официально отказал в создании и строительстве исправцентра ГУФСИН для зэков в городе. Мэр направил письмо в адрес генерала Андрея Попето 13 марта: «Город не готов и никогда не будет рассматривать варианты, предложенные ГУФСИНом». Кроме того, мэр обратился в партию «ЕР» с просьбой о создании центра военно-патриотического воспитания на экс-базе бригады бердского спецназа ГРУ.

Также на сессии утвердили кандидатуры от совета депутатов города Бердска в Бердскую городскую общественную палату третьего созыва.

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От редакции

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PATRIOT, 19 марта 2020 09:34
Наш мэр же вроде уже сказал что не будет ничего ?
Аноним, 19 марта 2020 09:37
Что то они должны показать,что не просто штаны просиживают.Бердский менталитет.

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