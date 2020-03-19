500 тысяч рублей долга по алиментам из-за продажи квартиры заплатил житель Бердска

Долг был быстро погашен

Должник, желая продать квартиру, выплатил 500 тысяч рублей задолженности по алиментам.

В 2013 году в отделе судебных приставов по городу Бердску возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов с местного жителя. Мер к погашению задолженности мужчина не предпринимал. Денежных средств в банках и других кредитных организациях, а также имущества, принадлежащего должнику, судебным приставом не установлено. По месту регистрации неплательщик не проживал, официально не работал.

В начале текущего года у судебного пристава появилась информация о наличии у должника недвижимости, на которую впоследствии выставлен запрет по совершению регистрационных действий. Через некоторое время принятые меры принесли долгожданный результат. Должник явился к судебным приставам на прием. Мужчина решил продать квартиру, но из-за наложенного запрета, сделка могла не состояться.



В начале марта, в присутствии судебного пристава должник передал взыскателю денежные средства. После погашения задолженности, наложенные ограничения были сняты.

Источник: ФССП по НСО