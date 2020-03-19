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500 тысяч рублей долга по алиментам из-за продажи квартиры заплатил житель Бердска

10:00 19.03.2020 Фото: ФССП РФ
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Наложенное приставом ограничение привело к погашению всего долга.

500 тысяч рублей долга по алиментам из за продажи квартиры заплатил житель Бердска
Долг был быстро погашен

Должник, желая продать квартиру, выплатил 500 тысяч рублей задолженности по алиментам.
В 2013 году в отделе судебных приставов по городу Бердску возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов с местного жителя. Мер к погашению задолженности мужчина не предпринимал. Денежных средств в банках и других кредитных организациях, а также имущества, принадлежащего должнику, судебным приставом не установлено. По месту регистрации неплательщик не проживал, официально не работал.
В начале текущего года у судебного пристава появилась информация о наличии у должника недвижимости, на которую впоследствии выставлен запрет по совершению регистрационных действий. Через некоторое время принятые меры принесли долгожданный результат. Должник явился к судебным приставам на прием. Мужчина решил продать квартиру, но из-за наложенного запрета, сделка могла не состояться.

В начале марта, в присутствии судебного пристава должник передал взыскателю денежные средства. После погашения задолженности, наложенные ограничения были сняты.

Источник: ФССП по НСО

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