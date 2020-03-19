Заболели депутаты Бердска: из 33 народных избранников на сессию горсовета явились лишь 24

19 марта Совет депутатов Бердска собрался на короткую сессию. Рассматривают два вопроса.
Как передает корреспондент «Курьер.Среда.Бердск» из 33 депутатов на заседание пришли лишь 24ю Девять человек — болеют.
И как назло, опять не работает автоматическая система голосования.
На сессии депутаты намеревались рассмотреть два вопроса:
1. Об утверждении кандидатур от Совета депутатов города Бердска для включения в состав Бердской городской Общественной палаты третьего созыва.
2. Об обращении депутатов Совета депутатов города Бердска к Министру обороны Российской Федерации С.К. Шойгу, Губернатору Новосибирской области А.А. Травникову и в Законодательное Собрание Новосибирской области.
Все 24 народных избранника проголосовали за обращение к главе региона, министру обороны и в Заксобрание.
На сессии депутат Заксобрания Парфенов ознакомил народных избранников с поправками в Коснтитуцию, за которые страна проголосует 22 апреля.
Подробности — в ближайшее время.