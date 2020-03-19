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Заболели депутаты Бердска: из 33 народных избранников на сессию горсовета явились лишь 24

09:08 19.03.2020
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И как назло, опять не работает автоматическая система голосования. 

Заболели депутаты Бердска: из 33 народных избранников на сессию горсовета явились лишь 24
Депутаты также подвержены влиянию ОРВИ и коронавируса

19 марта Совет депутатов Бердска собрался на короткую сессию. Рассматривают два вопроса.

Как передает корреспондент «Курьер.Среда.Бердск» из 33 депутатов на заседание пришли лишь 24ю Девять человек — болеют.

И как назло, опять не работает автоматическая система голосования.

На сессии депутаты намеревались рассмотреть два вопроса:

1. Об утверждении кандидатур от Совета депутатов города Бердска для включения в состав Бердской городской Общественной палаты третьего созыва.

2. Об обращении депутатов Совета депутатов города Бердска к Министру обороны Российской Федерации С.К. Шойгу, Губернатору Новосибирской области А.А. Травникову и в Законодательное Собрание Новосибирской области.

Все 24 народных избранника проголосовали за обращение к главе региона, министру обороны и в Заксобрание.

На сессии депутат Заксобрания Парфенов ознакомил народных избранников с поправками в Коснтитуцию, за которые страна проголосует 22 апреля.

Подробности — в ближайшее время.

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 19 марта 2020 09:41
Заболели коронавирусом?
Новый мэр, 19 марта 2020 10:15
Вот хорошо

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