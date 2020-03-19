Что можно сажать раньше из-за ранней и теплой весны, а что нет? Как быть с рассадой помидоров и огурцов?

Приступая к посадке рассады, также нужно учитывать особенности климата своего региона

Садоводы-любители готовятся к дачному сезону за несколько месяцев до его начала. Обычно в марте начинается выращивание рассады, а в открытый грунт ее высаживают только в мае.

Однако с учетом того, что зима и начало весны 2020 года радует жителей европейской России необычайно теплой погодой, некоторые дачники планируют скорректировать традиционный график посадочных работ. О том, какие культуры можно высадить в грунт раньше из-за теплой погоды, а какие нет, АиФ.ru рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев.

Можно ли раньше высаживать рассаду?



Михаил Воробьев не рекомендует садоводам высаживать рассаду помидоров и огурцов раньше времени. «Торопиться не стоит. Потому что непонятно, какая погода будет, и, может быть, все усилия пройдут напрасно», — предупредил эксперт. По его словам, при резком похолодании сохранить растения не поможет даже небольшое отопление в парниках. «Если вдруг будет мороз -5…-10 °C, то, увы, наши обычные любительские теплицы не выдержат таких морозов. И все, что в них растет, погибнет», — пояснил он.

Можно ли сейчас высадить саженцы?

Саженцы плодово-ягодных деревьев и кустарников уже можно высаживать, отметил Михаил Воробьев. «Скорее всего, они начнут продаваться в питомниках на месяц раньше, чем обычно, — предположил агроном. — Обычно это конец первой декады апреля или середина апреля, т. е. когда в Московской области оттаивает земля, тогда их покупают и сажают. А сейчас, в принципе, земля уже вся оттаяла, так что, скорее всего, саженцы уже начнут продавать. Поэтому их можно покупать и высаживать на постоянное место».

Так, на месяц раньше садоводы смогут высадить саженцы вишни, сливы, груши, смородины или крыжовника.

Какие еще растения можно посадить раньше из-за теплой погоды?



По словам агронома, раньше можно без опаски посеять лук, морковь, петрушку и укроп. «То есть так называемые тугорослые семена, которые содержат в своем составе много эфирных масел и поэтому всходят достаточно долго. Когда они будут лежать во влажной земле, эти эфирные масла станут постепенно из них уходить. И как только погода будет благоприятствовать их прорастанию, они начнут тут же прорастать», — отметил Воробьев.

Он напомнил, что обычно такие семена прорастают через 14–20 дней, однако при раннем высевании период промывания эфирных масел будет уже пройден. Поэтому всходы появятся буквально в считаные дни, как только будет тепло и достаточно влажно.

Источник: АиФ