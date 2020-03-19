Летевших с заболевшей коронавирусом пассажиров срочно разыскивает полиция в Новосибирске

Коронавирусом по всему миру заразились более 100 000 человек, большая часть в Китае

В связи с первым случаем выявления коронавируса в регионе, в Правительстве Новосибирской области состоялось экстренное заседание оперативного штаба под председательством заместителя Губернатора Сергея Нелюбова. Определены меры по противодействию дальнейшему распространению инфекции.

В настоящее время областное Управление Роспотребнадзора и полиция устанавливают паспортные данные и адреса пассажиров, прилетевших из Москвы одним рейсом с пациенткой. В ближайшее время с ними свяжутся. За всеми, у кого нет признаков ОРВИ, установят медицинское наблюдение по месту жительства, они будут находиться дома, на самоизоляции. Всем сделают тесты на наличие коронавирусной инфекции. Если у кого-то будут выявлены респираторные признаки, его госпитализируют в инфекционную больницу.

Также стали известны подробности госпитализации первой новосибирской пациентки с коронавирусом. Четко и слаженно сработали служба контроля аэропорта Толмачево, сотрудники Роспотребнадзора и специалисты регионального Минздрава. Выявив у пассажирки повышенную температуру, сотрудники медицинской службы аэропорта вызвали скорую помощь. Пассажирку сразу из Толмачево доставили в инфекционную больницу и поместили в бокс, где у нее взяли анализы на коронавирусную инфекцию. В Новосибирске с родственниками или знакомыми она не контактировала.

В настоящее время состояние пациентки удовлетворительное. Напомним, она прилетела 15 марта рейсом из Москвы.

Источник: Минздрав НСО