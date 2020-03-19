Летевших с заболевшей коронавирусом пассажиров срочно разыскивает полиция в Новосибирске

В связи с первым случаем выявления коронавируса в регионе, в Правительстве Новосибирской области состоялось экстренное заседание оперативного штаба под председательством заместителя Губернатора Сергея Нелюбова. Определены меры по противодействию дальнейшему распространению инфекции.
В настоящее время областное Управление Роспотребнадзора и полиция устанавливают паспортные данные и адреса пассажиров, прилетевших из Москвы одним рейсом с пациенткой. В ближайшее время с ними свяжутся. За всеми, у кого нет признаков ОРВИ, установят медицинское наблюдение по месту жительства, они будут находиться дома, на самоизоляции. Всем сделают тесты на наличие коронавирусной инфекции. Если у кого-то будут выявлены респираторные признаки, его госпитализируют в инфекционную больницу.
Также стали известны подробности госпитализации первой новосибирской пациентки с коронавирусом. Четко и слаженно сработали служба контроля аэропорта Толмачево, сотрудники Роспотребнадзора и специалисты регионального Минздрава. Выявив у пассажирки повышенную температуру, сотрудники медицинской службы аэропорта вызвали скорую помощь. Пассажирку сразу из Толмачево доставили в инфекционную больницу и поместили в бокс, где у нее взяли анализы на коронавирусную инфекцию. В Новосибирске с родственниками или знакомыми она не контактировала.
В настоящее время состояние пациентки удовлетворительное. Напомним, она прилетела 15 марта рейсом из Москвы.
Источник: Минздрав НСО
Вы своей мамой клянётесь, что они точно из своих квартир ни ногой? Во всём мире за нарушение карантина тюрьма, а у нас на всех плевать! Кто знает кто конкретно изолирован? У изолированных на лбу не написано чума, как их отличить? Я вот например по Бердску уже два месяца вижу людей с тяжёлой формой бронхита, возможно даже пневмонией и они везде, в любом магазине!
Это русская забава: искать, догонять, играть в прятки...
После объявления карантина все ученики рванули по тусовкам. А когда еще такой случай представится?
Еще веселее в магазинах. Уже некоторых сорвало: хватают все, что нужно и ненужно. Уже не одна бабулька в набрала залежалых круп, как минимум, на всю пенсию. Как будут тащить все это домой?
А больные что? Они никому не нужны. С ними не интересно. Их искать никто не будет. Зараза и так всех догонит. Посмотрите: в общественных местах столетняя грязь. Уборку делают только для видимости и для оправдания зарплаты. Особо в транспорте. Грязь в маршрутках и автобусах первородная. Там вонь и жир на поручнях - хоть ножом скобли. Это везде, даже в медицинских учреждениях. Вирус только впусти к нам - пойдет гулять, как по Питерской, с удалью и свистом.
Что вы можете предложить в сложившейся ситуации? Что вы сами делаете для предотвращения распространения эпидемии?