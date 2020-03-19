Не верить фейкам о массовом заболевании россиян коронавирусом призвал Путин

Путин заявил, что информация о болезни предоставляется объективная

Информация о масштабах распространения коронавируса в России, предоставляемая государством, является объективной, и не следует верить фейкам и вбросам на эту тему, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

«Что касается информации, то [предоставляемая] информация объективная. Не нужно верить каким-то вбросам, < ...> фейкам там всяким. Кто-то делает [это] бессознательно, а кто-то осознанно, с целью посеять недоверие к тому, что делает власть на региональном, на федеральном уровне, на муниципальном, панику какую-то вызвать», — сказал он.

Кроме того, Путин отметил, что молодые люди — волонтеры — очень хорошо подготовлены и настроены помогать и поддерживать тех, кто в этом нуждается. Их работа востребована. «Мы будем приветствовать такую работу, будем помогать, естественно, нужно позаботиться о тех, кто проводит соответствующие мероприятия, позаботиться о их безопасности, о их собственном здоровье», — добавил он.

Президент заверил, что власти не скрывают и не будут скрывать истинную информацию о масштабах распространения коронавируса в стране.

«Все, что выдается в Москве и других городах министерством здравоохранения, это все объективная информация, та информация, которой владеют сами эти органы власти. И так и будет в дальнейшем, она будет оперативной, эта информация, и максимально полноценной, и абсолютно достоверной», — пообещал глава государства.

Однако Путин отметил, что иногда органы власти могут не обладать всей информацией, поскольку люди не обращаются к врачу при наличии симптомов или сами не знают, что заразились коронавирусом, так как у него очень большой инкубационный период.

Он подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса в стране находится под контролем, добавив, что Россия будет наращивать борьбу с коронавирусом, потому что «наши люди ездят везде».

«У нас Минздрав и соответствующие учреждения на местах держат ситуацию под контролем», — сказал он.

Кроме того, Путин отметил, что в регионах на местах на самом деле виднее, насколько необходим перевод школ и образовательных учреждений на дистанционное обучение.

«Мы договорились о том, что, создав рабочую группу Госсовета во главе с Собяниным, мэром Москвы, эта группа будет постоянно мониторить через руководителей регионов, помимо линии мониторинга через министерство здравоохранения, соответствующие структуры на местах будут через руководителей регионов еще вести параллельную работу, и в зависимости от этого действовать», — добавил глава государства.

«Повторяю еще раз: в целом у нас пока под контролем все, надеюсь, так и будет в дальнейшем. Мы будем наращивать эти усилия, потому что контактов очень много», — сказал глава государства на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Несмотря на то, что ситуация в Азии «сейчас успокаивается, китайцы молодцы, очень эффективно отработали», есть страны, где ситуация «не так хороша», отметил президент. «В Европе совсем плохо, но наши люди ездят везде в большом количестве», — добавил президент.

«Трудно что-то сказать, у кого-то были планы, заранее куплены путевки, билеты, кто-то выстроил свои отпуска таким образом, что только сейчас и никогда. Кто-то просто недооценил ситуацию, не знал, что те или иные страны закроют границы, и действительно попадают в трудную ситуацию», — отметил Путин.

Президент отметил, что Россия поможет своим гражданам, у которых из-за распространения коронавируса возникли проблемы с возвращением из-за рубежа.

«Мы, разумеется, будем максимально делать все для того, чтобы людям помочь, вывезти, помочь выехать из этих стран, вернуться домой. Здесь будем соответствующим образом с ними работать», — сказал он.

Путин отметил, что в текущей ситуации необходимо, во-первых, объединить усилия, а во-вторых, помогать другу другу и проявить максимальную дисциплину. «Никакой расхлябанности здесь быть не должно, нельзя подвергать свое здоровье, свою жизнь опасности и подвергать [опасности] жизнь и здоровье < ...> других людей, поэтому этот известный русский «авось» в данном случае абсолютно непригоден, его нужно отложить в сторонку и проявить максимальную ответственность и дисциплинированность, а органам власти — проявить компетентность», — подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что рассчитывает на российские научные учреждения, где работают специалисты «очень высокой степени квалификации». «Это касается и препаратов, предотвращающих заболевание. Это касается препаратов для борьбы с этим заболеванием, когда оно уже возникло. < ...> Надеюсь, что в эти обозначенные сроки все будет сделано», — сказал он.

Источник: ТАСС