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Где купить макси в Бердске? Объехал 4 аптеки везде 0 полный

09:42 19.03.2020
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Может, кто подскажет где можно купить в Бердске.

В Яндекс.Район.Бердск написал Алекс З.:

Уважаемые в Бердске что дефицит с масками? Объехал 4 аптеки везде 0 полный. Может, кто подскажет где можно купить в Бердске.

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От редакции

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Аноним, 19 марта 2020 09:47
Макси всё равно не спасут
Аноним, 19 марта 2020 10:32
И мини тоже
Аноним, 19 марта 2020 10:33
НВР:
А вы наивно полагаете, что вас спасет маска! Размеры вируса настолько малы, что дырки в маске как футбольные ворота для мяча
Аноним, 19 марта 2020 10:42
Должны вот-вот в ПродСибе появится.
Производство новое в Бердске, пока сертификатов нет и поэтому через аптеки низя.
Но продсибовцы подсуетились - молодцы
Аноним, 19 марта 2020 11:07
Продсибовцы вообще молодцы умеют суетиться - за два дня гречу на 5 рублей вверх опа!
Истмат, 19 марта 2020 11:02
В Колорлоне есть респираторы и "маски хозяйственные", не сильно хуже по значимости. Хотя, в условиях эпидемии вируса - довольно, бессмысленная вещь.

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