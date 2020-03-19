Где купить макси в Бердске? Объехал 4 аптеки везде 0 полный

В Яндекс.Район.Бердск написал Алекс З.:
Уважаемые в Бердске что дефицит с масками? Объехал 4 аптеки везде 0 полный. Может, кто подскажет где можно купить в Бердске.
Может, кто подскажет где можно купить в Бердске.
В Яндекс.Район.Бердск написал Алекс З.:
Уважаемые в Бердске что дефицит с масками? Объехал 4 аптеки везде 0 полный. Может, кто подскажет где можно купить в Бердске.
От редакции
Напишите адреса в комментах!
А вы наивно полагаете, что вас спасет маска! Размеры вируса настолько малы, что дырки в маске как футбольные ворота для мяча
Производство новое в Бердске, пока сертификатов нет и поэтому через аптеки низя.
Но продсибовцы подсуетились - молодцы