Где купить макси в Бердске? Объехал 4 аптеки везде 0 полный

Может, кто подскажет где можно купить в Бердске.

В Яндекс.Район.Бердск написал Алекс З.: Уважаемые в Бердске что дефицит с масками? Объехал 4 аптеки везде 0 полный. Может, кто подскажет где можно купить в Бердске.

Мнение читателей 0 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос

От редакции Напишите адреса в комментах! Ответить