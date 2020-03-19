Строишь дом из дерева? Получи ссуду!

Сегодня на рынке уже есть ссуды для покупателей деревянных домов

Покупателям деревянных домов готовят субсидии

Минпромторг готовится обновить меры поддержки покупателей деревянных домов. Проект постановления уже внесен в правительство, сейчас его дорабатывают. Дата принятия документа не определена, но с большой вероятностью он выйдет в апреле, сообщили «РГ» в минпромторге. «Актуальная редакция проекта постановления предусматривает компенсацию первоначального взноса на кредит, выданный на покупку деревянного дома, в размере не более 10% стоимости дома», — сообщил «РГ» статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Выплата будет предоставляться на покупку деревянного дома стоимостью не более 3,5 млн рублей. Срок передачи жилья владельцу не должен превышать четырех месяцев с даты заключения кредитного договора. Сейчас льгота подразумевает 5-процентное снижение кредитной ставки на покупку домокомплектов из дерева.

Новый документ также устанавливает требования к домокомплекту. Его стены должны быть выполнены из клееного или цельного бруса, массивных панелей, сформированных из деревянных ламелей, панелей с использованием ориентированно-стружечных, цементно-стружечных или древесноволокнистых плит средней плотности (плит МДФ).

На компенсации в проекте бюджета на 2020-2022 годы предусмотрено 400 млн рублей ежегодно. Минпромторг будет субсидировать первый взнос банкам по уже выданным кредитам. Поэтому выплаты начнутся после того, как банки начнут выдавать кредиты.

Сегодня на рынке уже есть ссуды для покупателей деревянных домов. К примеру, один из банков выдает займы под 13% на 10 лет на сумму до 6 млн рублей. Есть банки, которые рассматривают возможность запуска кредитного продукта со схожей ставкой. Привлекательность этих предложений в отсутствии залога. Ранее банки были заинтересованы лишь в тех клиентах, которые под строительство дома готовы предоставить в залог другое жилье, к примеру, городскую квартиру. Но на такой шаг готовы далеко не все заемщики.

На компенсации покупателям деревянных домов в проекте бюджета на 2020-2022 годы предусмотрено 400 млн рублей ежегодно.

Еще одно условие — аккредитация застройщика. Банк проверяет правоспособность компании-застройщика и заключает с ней договор о сотрудничестве, что позволяет обеспечить безопасность клиентов, пояснил Кирилл Маевский, глава дирекции потребительского кредитования Кредит Европа Банка.

Около 40% всех индивидуальных домов в стране строится из дерева. За последние десять лет эта цифра увеличилась на 10%. Ежегодно наблюдается небольшой, но устойчивый рост объемов такого жилья, рассказал «Российской газете» директор по стратегическому развитию Ассоциации деревянного домостроения Семен Гоглев. Лучше всего ситуация выглядит на рынке индивидуального жилья Московской области, где доля строительства домов из дерева достигает 55%. При этом большая часть приходится на сезонный формат проживания. Объясняется это тем, что массового переезжать за город население пока не готово.

Доля деревянных домов растет, но реальное количество «квадратов» с каждым годом уменьшается. «В 2018 году было сдано более семи млн кв. м, что составляет 9,4% от общего объема введенного жилья в РФ. Таким образом, отрасль практически не развивается», — считает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

Одним из драйверов массового строительства домов из дерева может стать доступное кредитование. Но пока банки предлагают клиентам лишь высокие проценты, короткие сроки и завышенные требования к залогу. Комфортных предложений на рынке единицы.

В 2018 году стартовала ипотека для покупки деревянных домов, которая компенсировала 5% от банковской ставки. Но запустить ее смогли только два банка. Проблема заключалась в коротком сроке действия льготного периода. В августе 2019 года программу перезапустили, но массовыми кредиты на строительство деревянного жилья так и не стали.

В то же время обойтись без кредита на строительство деревянного дома сложно. Срок его возведения короткий — несколько месяцев, что исключает оплату покупки частями. «Более 80% клиентов, приобретающих деревянные дома, пользуются кредитными средствами», — отметил Маевский.

«Условия банков недотягивают до тех, что получают покупатели квартир. Хотя именно деревянные дома являются наиболее привлекательными объектами для кредитования среди всех типов индивидуального жилья. Банки выдают кредиты на домокомплекты с договором на их сборку на участке. Риск выдать кредит на дом, который останется недостроенным, в этом случае минимален, утверждают в Ассоциации деревянного домостроения.

Источник: РГ