Год искал работу. Не нашел. Досрочно могут выйти пенсию нетрудоустроенные россияне послее 55 лет

С инициативой выступил депутат Госдумы Андрей Барышев («Единая Россия»). Его проект дает возможность досрочного выхода на пенсию гражданам, достигшим 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно.

Далеко не каждый вид деятельности позволяет непрерывно работать до установленного пенсионного возраста

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается разрешить россиянам выходить на пенсию на пять лет раньше, если в течение года они не могут трудоустроиться.

С инициативой выступил депутат Госдумы Андрей Барышев («Единая Россия»). Его проект дает возможность досрочного выхода на пенсию гражданам, достигшим 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. Такая возможность, согласно документу, будет появляться в случае невозможности трудоустройства в течение года с даты признания такого гражданина безработным. Еще один вариант — по состоянию здоровья.

При этом проект касается всех граждан вне зависимости от вида трудовой деятельности при наличии страхового стажа не менее 15 лет.

В пояснительной записке автор указал, что далеко не каждый вид деятельности позволяет непрерывно работать до установленного пенсионного возраста, а приобретение новой квалификации в предпенсионном возрасте не гарантирует получение рабочего места.

По словам депутата, работодателей не всегда пугает уголовная ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу, в том числе по мотивам достижения граждан предпенсионного возраста.

Барышев считает, что реализация документа не потребует новых затрат из бюджета.

Источник: РГ