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Год искал работу. Не нашел. Досрочно могут выйти пенсию нетрудоустроенные россияне послее 55 лет

13:50 19.03.2020 Фото: pixabay.com
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С инициативой выступил депутат Госдумы Андрей Барышев («Единая Россия»). Его проект дает возможность досрочного выхода на пенсию гражданам, достигшим 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно.

Год искал работу. Не нашел. Досрочно могут выйти пенсию нетрудоустроенные россияне послее 55 лет
Далеко не каждый вид деятельности позволяет непрерывно работать до установленного пенсионного возраста
Сюжет: Пенсионная реформа
Год искал работу. Не нашел. Досрочно могут выйти пенсию нетрудоустроенные россияне послее 55 лет

Год искал работу. Не нашел. Досрочно могут выйти пенсию нетрудоустроенные россияне послее 55 летПутин утвердил: стать пенсионером на 5 лет раньше могут имеющие негосударственную пенсиюЕщё 129 новостей

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается разрешить россиянам выходить на пенсию на пять лет раньше, если в течение года они не могут трудоустроиться.
С инициативой выступил депутат Госдумы Андрей Барышев («Единая Россия»). Его проект дает возможность досрочного выхода на пенсию гражданам, достигшим 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. Такая возможность, согласно документу, будет появляться в случае невозможности трудоустройства в течение года с даты признания такого гражданина безработным. Еще один вариант — по состоянию здоровья.
При этом проект касается всех граждан вне зависимости от вида трудовой деятельности при наличии страхового стажа не менее 15 лет.

В пояснительной записке автор указал, что далеко не каждый вид деятельности позволяет непрерывно работать до установленного пенсионного возраста, а приобретение новой квалификации в предпенсионном возрасте не гарантирует получение рабочего места.

По словам депутата, работодателей не всегда пугает уголовная ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу, в том числе по мотивам достижения граждан предпенсионного возраста.

Барышев считает, что реализация документа не потребует новых затрат из бюджета.

Источник: РГ

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