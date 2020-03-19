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Партия марлевых масок поступила в торговую сеть «Продсиб» 18 марта в Бердске

10:09 19.03.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Выпускать средства защиты будет ООО «Медсклад», заявил мэр Евгений Шестернин.

Партия марлевых масок поступила в торговую сеть Продсиб 18 марта в Бердске
Масок нет в Бердске и нет в Искитиме

На сессии горсовета 19 марта глава Бердска Евгений Шестернин заявил, что большая партия медицинских масок поступила в продажу торговой сети «Продсиб».

Выпускать марлевые повязки будет компания ООО «Медсклад».

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От редакции

Вы где покупаете маски? Пишите адреса в комменатриях.

Аноним, 19 марта 2020 10:23
НВР:
Нигде.А зачем? Кормить аптеки?
Аноним, 19 марта 2020 10:43
Смыла в масках для здоровых людей - нет. Вред кстати - есть.

А если ты заболел: нефиг вообще ходить куда то, даже в маске!
evro, 19 марта 2020 10:47
Маски должны носить больные,чтоб не заражать окружающих. Хотя, проку от масок ноль в любом случае. Разве что от пыли могут защитить на какое-то время.
Здоровый образ жизни, 19 марта 2020 11:12
Самая лучшая защита - изолирующий противогаз.
Маски тоже важны и нужны в условиях эпидемии, чего бы там не умничали разные диванные эксперты.
Памятки населению в случае заражения местности бактериологическим оружием - до сих пор помню картинки и алгоритм действий.
Курьер, подключайтесь к информированию населения методически грамотным материалом - разъяснениями врачей, информацией официальных органов, опровержением паники и слухов.
В условиях ЧС - это ваша прямая обязанность.

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