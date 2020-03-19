Партия марлевых масок поступила в торговую сеть «Продсиб» 18 марта в Бердске

На сессии горсовета 19 марта глава Бердска Евгений Шестернин заявил, что большая партия медицинских масок поступила в продажу торговой сети «Продсиб».
Выпускать марлевые повязки будет компания ООО «Медсклад».
Выпускать средства защиты будет ООО «Медсклад», заявил мэр Евгений Шестернин.
На сессии горсовета 19 марта глава Бердска Евгений Шестернин заявил, что большая партия медицинских масок поступила в продажу торговой сети «Продсиб».
Выпускать марлевые повязки будет компания ООО «Медсклад».
От редакции
Вы где покупаете маски? Пишите адреса в комменатриях.
Нигде.А зачем? Кормить аптеки?
А если ты заболел: нефиг вообще ходить куда то, даже в маске!
Маски тоже важны и нужны в условиях эпидемии, чего бы там не умничали разные диванные эксперты.
Памятки населению в случае заражения местности бактериологическим оружием - до сих пор помню картинки и алгоритм действий.
Курьер, подключайтесь к информированию населения методически грамотным материалом - разъяснениями врачей, информацией официальных органов, опровержением паники и слухов.
В условиях ЧС - это ваша прямая обязанность.