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Образование / Общество

Карантин в студенческих общежитиях не введут

14:04 19.03.2020 Фото: pixabay.com
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студентам, которые могут уехать домой и оттуда наладить связь с преподавателями через электронные вузовские системы, сделать это рекомендует профильное министерство.

Карантин в студенческих общежитиях не введут
По словам министра, сейчас нужно вести обстоятельную работу не столько со студентами, сколько с преподавателями

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков проводит третье заседание рабочей группы по организации обучения студентов в условиях предупреждения распространения коронавируса.

Накануне министр уже заявил, что ни на стипендии, ни на зарплаты преподавателей эта ситуация никак не повлияет. А что со студентами-контрактниками? Будут ли как-то изменяться их договора, нужны ли дополнительные соглашения?
— Переход на дистанционное обучение не влечет за собой изменение формы обучения,-сказал Фальков. — Менять и дополнять договор не нужно. Но вуз должен обеспечить услугу в полном объёме.

По словам министра, сейчас нужно вести обстоятельную работу не столько со студентами, сколько с преподавателями. Для большинства из них это совершенно новая информационная инфраструктура.

Закрывать общежития министерство также не собирается.

— Мы устранили основной опасный момент — лекционные аудитории. В случае с общежитиями рекомендуем тем студентам, которые могут уехать домой и оттуда наладить связь с преподавателями через электронные вузовские системы, сделать это, — подчеркнул Валерий Фальков. — О полном карантине речи не идёт. На наш взгляд, логично закрыть общежития для гостей, регулярно проводить санобработку.

Источник: РГ

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