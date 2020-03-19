До 8% разгонится инфляция из-за обвала рубля и коронавируса в России

Инфляция по итогам 2019 года составила 3,04%

Инфляция может вырасти до 6% при низких ценах на нефть, однако ключевая ставка ЦБ останется неизменной. Об этом сообщили опрошенные ТАСС эксперты.

Как отмечает директор аналитического департамента «Локо-Инвест», бывший главный прогнозист МЭР Кирилл Тремасов, сценарий того, что может произойти с экономикой в 2020 году при обвале цен на нефть, был представлен ЦБ в Основных направлениях кредитно-денежной политики осенью 2019 года.

«Этот сценарий предполагает сокращение ВВП на 1,5-2%, обвал инвестиций на 5,5-6%, снижение спроса домохозяйств на 1,5-2%, коллапс импорта на 12,5-13%. Инфляция разгонится до 6,5-8%», — сказал Тремасов.

Он подчеркнул, что эти цифры не стоит воспринимать буквально, поскольку ЦБ представил прогноз осенью, а с того времени произошел ряд событий, меняющих траекторию ряда прогнозных индикаторов. Так, инфляция в 2019 году оказалась меньше, чем ожидал ЦБ — 3,04% против прогнозируемых ЦБ 3,2-3,7%, а в январе-феврале опустилась еще ниже прогнозной траектории.

«Таким образом, кризисный сценарий стартует с более низкой инфляции. В итоге вместо прогноза ЦБ 6,5-8% мы, скорее всего, будем иметь более сдержанный рост цен, в пределах 6%. Если станет понятно, что инфляция не выходит за пределы 5-6% и не будет дружного ухода инвесторов со всех ЕМ (Emerging markets — развивающиеся рынки, — прим. ТАСС), то в таком сценарии ЦБ может даже избежать повышения ставки», — сказал эксперт.

По мнению директора аналитического департамента ИК «Регион» Валерия Вайсберга, ключевая ставка ЦБ останется на уровне 6%. «Ставку оставят без изменений, и при этом ЦБ даст понять, что при стабилизации ситуации готов дальше смягчать денежно-кредитную политику. Ключевой параметр — обновленный прогноз по инфляции: пиковый диапазон и уровень на год вперед», — сказал эксперт.

Вайсберг подчеркивает, что ослабление рубля означает несколько более высокий уровень инфляции, но всплеск будет непродолжительным. Эксперт выразил надежду, что цены на нефть недолго будут на таком низком уровне. «Огромные стимулы в мире обсуждаются, они в принципе уже адекватны масштабу проблемы», — заявил Вайсберг.

Цены на нефть



Заведующий Лабораторией структурных исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Алексей Ведев считает, что цены на нефть и значение обменного курса вернутся на прежний уровень, но по итогам года вероятны дефицит бюджета и ускорение инфляции. «Я думаю, может быть коррекция, причем достаточно быстрая, в течение месяца — полутора.

«Конечно, с $26 мы можем опять отрасти до 40. Я не верю в то, что может быть цена на нефть в $60-70 за баррель, хотя до цены отсечки, до $43, она может отрасти», — сказал эксперт.

«Приблизительно, я думаю, вряд ли будет больше 3% (дефицит, — прим. ТАСС), но с учетом того, что дефицит определяется еще и расходами, а расходы, они как бы рукотворны. Это такая реальность, и в такой ситуации, конечно, надо деньги использовать из резервов, из ФНБ», — добавил Ведев.

Источник: ТАСС