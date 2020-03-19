Первые испытания вакцины от коронавируса начались в мире

В мире выявлено более 208 тыс. зараженных коронавирусом, более 8 тыс. скончались.

Вакцину начали испытывать сразу в нескольких странах мира

Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса нового типа COVID-19, заявил в среду гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Началось первое испытание вакцины, всего через 60 дней после того, как была исследована генетическая последовательность коронавируса. Это невероятное достижение», — заявил Гебрейесус на пресс-конференции ВОЗ в Женеве.

«Мы благодарим исследователей по всему миру, которые собрались вместе для того, чтобы системно подойти к оценке экспериментальной терапии», — добавил он.

Кроме того, Гебрейесус заявил, что ВОЗ организует исследование методов лечения COVID-19.

«ВОЗ и партнеры организуют исследование во многих странах, в ходе которого сравниваются еще не протестированные методы лечения», — отметил гендиректор ВОЗ.

По словам Гебрейесуса, к исследованию присоединились такие страны, как Аргентина, Бахрейн, Канада, Франция, Иран, Норвегия, Южная Африка, Испания, Швейцария и Таиланд.

Он отметил, что с помощью такого исследования возможно выявить самый эффективный метод лечения последствий заражения новым коронавирусом.

По состоянию на 18 марта, в мире выявлено более 208 тыс. зараженных коронавирусом, более 8 тыс. скончались. Более 83 тыс. инфицированных выздоровели, около 117 тыс. зараженных на данный момент проходят лечение. Гендиректор ВОЗ отметил, что более 80% случаев зафиксированы в Азии и в Европе.

Источник: Интерфакс