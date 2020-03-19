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Насиловал 8 месяцев 16-летнюю дочь 50-летний отец-педофил в Саратовской обалсти

11:00 19.03.2020 Фото: pixabay.com
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Вердикт суда — 15 лет в колонии строгого режима.

Насиловал 8 месяцев 16 летнюю дочь 50 летний отец педофил в Саратовской обалсти
Отец насиловал дочь и пошел под суд

В Саратовской области суд вынес приговор отцу-педофилу, который несколько месяцев насиловал свою дочь.

Суд Вольска признал 50-летнего местного жителя виновным в трех случаях изнасилования и пяти случаях действий сексуального характера против 16-летней девочки.

СК по региону сообщает, что подросток подвергалась насилию с мая по декабрь 2018 года. Девочка боялась рассказать о преступлении близким, и только в 2019 году она призналась в этом в школе. На преступника было написано заявление в полицию.

Следствие смогло получить данные о восьми преступлениях.

Суд счел вину доказанной и отправил педофила в колонию строгого режима на 15 лет с ограничением свободы сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

Источник: РЕН ТВ

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