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Здоровье / Общество

Какой продукт понижает повышенное давление? Узнай!

12:48 19.03.2020 Фото: pixabay.com
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Данные эффект семян льна исследователи связывают с их содержанием жирных кислот и клетчатки, сочетание которых приносит столь ощутимую пользу пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Какой продукт понижает повышенное давление? Узнай!
Эффект семян льна исследователи связывают с их содержанием жирных кислот и клетчатки, сочетание которых приносит столь ощутимую пользу пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Исследование показало, что семена льна являются одним из лучших натуральных средств от повышенного давления: их регулярное употребление дает сильный гипотензивный эффект.

Как сообщает MedikForum.ru, исследование, проведенное специалистами Национальной медицинской библиотеки США и Национального института здравоохранения, продемонстрировало существенное антигипертензивное действие семян льна у пациентов, страдавших гипертонией. Целью данного проекта было изучение влияния ежедневного приема льняного семени на систолическое и диастолическое артериальное давление у пациентов с заболеваниями периферических артерий.

«У тех, кто уже принимал лекарства от повышенного кровяного давления, употребление семян льна позволило снизить его еще больше. Также при этом уменьшилось количество пациентов с неконтролируемыми скачками давления», — сообщили научные специалисты.

Данные эффект семян льна исследователи связывают с их содержанием жирных кислот и клетчатки, сочетание которых приносит столь ощутимую пользу пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В свою очередь издание Express информирует: обзор, в котором рассматривались данные 11 исследований, продемонстрировал, что ежедневный прием льняных семян в течение минимум трех месяцев позволил снизить кровяное давление на 2 мм ртутного столба.

Источник: medikforum.ru

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