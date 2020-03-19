Сметают с полок продукты из-за доллара в 80 рублей, а не коронавируса жители Бердска

В основном бердчане берут впрок гречку, рис, тушенку и рыбные консервы. Многие ринулись за покупками из-за возможного подорожания этих продуктов.

Утром 19 марта в бердских магазинах было малолюдно, на полках круп и консервов хватало

Сметают с полок магазинов гречку, рис и консервы жители Бердска. Все решили, что из-за опасности эпидемии коронавируса. Но как выяснилось, есть и другая причина, возможно, даже преобладающая.

Сотрудник одного из бердских магазинов Юрий рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о том, что в последнее время даже в их небольшой по объемам торговой точки скупают крупы и консервы.

— В основном покупают рис, гречку, тушенку и рыбные консервы. Сегодня с утра целую тележку гречки выставили в торговом зале. Дефицита продуктов нет. Но дело в том, что рубль ослаб и, возможно, цены повысятся. Скорее всего, на это упор делается, а не на эпидемию коронавируса, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» бердчанин.

По словам Юрия, именно из-за возможного скачка цен мама попросила его закупить продукты впрок. Три раза ездил закупаться — заставил крупами, консервами и мукой весь подоконник на кухне.

Как в продолжение слов Юрия, свою историю рассказала пенсионерка Тамара Игнатьева:

— Коронавируса я не боюсь — волков бояться, в лес не ходить. Можно упасть на ровном месте и сломать шею. Уже и птичий грипп был, и свиной. Выжили. Дома у меня всегда минимальный запас продуктов. В магазинах все есть. Все можно купить. Но я, как обезьяна, подружек послушала, что скоро подорожают крупы и консервы, и пошла с двумя сумками в магазин. Набрала риса, гречки, макарон, ну и тушенки с консервами на всякий случай. Теперь надолго хватит. С другой стороны, теперь эти продукты долго закупать не буду. Пусть будет запас.

По словам продавцов бердского супермаркета «Монетка», несколько дней у них скупали крупы, в основном, рис, но уже 18 марта ажиотаж спал. Полки заполнены товарами.