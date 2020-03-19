189 лет назад в произошло первое ограбление банка в мире. И случилось оно в США

19 марта — День моряка-подводника. 19 марта 1906 года указом императора Николая I в классификацию судов военного флота был включен новый класс боевых кораблей — подводные лодки. В состав российского флота вошли 10 подводных лодок.

Сегодня Русский музей — крупнейший в мире музей русского искусства

День моряка-подводника.

Установлен приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 15 июля 1996 года.

19 марта 1906 года указом императора Николая I в классификацию судов военного флота был включен новый класс боевых кораблей — подводные лодки. В состав российского флота вошли 10 подводных лодок.

В настоящее время основу Подводных сил ВМФ России составляют атомные стратегические и многоцелевые подводные лодки, вооруженные баллистическими ракетами морского базирования и крылатыми ракетами.

55 лет назад (1965) в красноярском городе Игарка был основан Музей вечной мерзлоты.

Он был создан в лаборатории Игарской научно-исследовательской мерзлотной станции Академии наук СССР.

Сегодня музей — это несколько просторных помещений общей площадью 150 квадратных метров, расположенных на глубине до десяти метров. Здесь всегда поддерживается постоянная температура и никогда не зажигается яркий свет, чтобы не нагревать воздух. В залах единственного в мире музея мерзлоты представлены замороженные образцы растений, древние виды льдов, изображения животных ледникового периода и др.

Ежегодно музей посещают около 4 тысяч человек.

98 лет назад (1922) в Москве была сдана в эксплуатацию Шуховская башня.

Решение о строительстве радиобашни в Москве было принято в 1919 году. Её проект разработал русский инженер и архитектор Владимир Шухов.

Башня была построена за 2 года. Её круглый конусный корпус состоит из шести секций высотой 25 метров каждая. Нижняя секция установлена на бетонном фундаменте диаметром 40 метров. Строили башню 22 верхолаза телескопическим методом без лесов и подъемных кранов. Верхние секции собирались внутри нижней, и при помощи блоков и лебедок поднимались друг на друга. Шуховская башня высотой 160 метров на момент постройки была самой высокой в стране.

19 марта 1922 года с уникальной башни на Шаболовке началось радиовещание. Спустя 14 лет на ней установили передающую телевизионную антенну, а в марте 1939 года началось регулярное телевещание.

До 1967 года Шуховская башня оставалась главным трансляционным и ретрансляционным узлом всех радио- и телевизионных программ.

121 год назад (1899) в Петербурге были открыты первые в России станции «скорой помощи».

До этого времени больных и пострадавших на улицах подбирали полицейские, пожарные, а иногда извозчики, и доставляли их в приемные покои при полицейских домах. Так необходимой в таких случаях медицинской помощи на месте происшествия не оказывалось.

Первые пять станций «скорой помощи» были открыты в Петербурге по инициативе хирурга Николая Вельяминова. Каждая из них была оснащена двумя экипажами, 4 парами ручных носилок и всем необходимым для оказания первой помощи. При станции дежурили 2 санитара, которые отвозили пострадавших на улицах и площадях города в ближайшую больницу или квартиру.

122 года назад (1898) в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие «Русского Музея Императора Александра III» (ныне — Русский музей).

Он стал первым в стране государственным музеем русского изобразительного искусства. Идея его создания принадлежала императору Александру III. А осуществил её уже его сын, Николай II, подписав в 1895 году указ «Об учреждении особого установления под названием «Русского Музея Императора Александра III» и о представлении для сей цели приобретенного в казну Михайловского дворца со всеми принадлежащими к нему флигелями, службами и садом».

Основой коллекции музея стали предметы и произведения искусства, переданные из Зимнего, Гатчинского и Александровского дворцов, из Эрмитажа и Академии художеств, а также коллекции частных собирателей, переданные музею в дар. Экспозиция была представлена в 37 залах Михайловского дворца.

Сегодня Русский музей — крупнейший в мире музей русского искусства. В его коллекции около 400 тысяч экспонатов. В состав музейного комплекса входят: Михайловский, Строгановский, Мраморный дворцы, Михайловский замок, а также Михайловский сад, Летний сад с Летним дворцом и домиком Петра I. Общая площадь территории музея составляет более 30 га.

323 года назад (1697) из Москвы в Европу отбыло Великое посольство.

Российская дипломатическая миссия в страны Европы была организована царем Петром I. Её целью было укрепление антитурецкой Священной лиги (Австрия, Речь Посполита, Венеция, Россия), а также поиск новых союзников. Кроме того, послы должны были пригласить на русскую службу иностранных специалистов, закупить оружие и материалы, необходимые для кораблестроения и металлургии.

Формально Великое посольство возглавляли Франц Лефорт, Федор Головин и Прокофий Возницын. В его состав входили порядка 30 волонтёров, в числе которых был царь, который под именем десятника Петра Михайлова осуществлял реальное руководство миссией.

Великое посольство вернулась на родину осенью 1698 года. И хотя дипмиссии не удалось заключить с европейскими монархами наступательный союз против «салтана турского, хана крымского и всех бусурманских орд к вящему приращению государей христианских», ей вполне успешно удалось реализовать другие планы Петра I. Многие участники посольства получили необходимые знания в военном, морском и инженерном деле, в Россию были приглашены опытные моряки и военные.

62 года назад (1958) в Страсбурге (Франция) состоялось первое заседание Европейского парламента.

Первоначально этот законодательный орган Европейского союза (ЕС), созданный в 1957 году, назывался Европейской парламентской ассамблеей. В его состав входили представители парламентов государств — членов ЕС. C 1979 года депутаты Европейского парламента избираются населением ЕС. Выборы проводятся раз в пять лет.

189 лет назад (1831) в США произошло первое ограбление банка.

Английский иммигрант Эдвард Смит похитил из Нью-Йоркского Сити-Банка астрономическую по тем временам сумму — 245 тысяч долларов.

Вскоре преступник был задержан, и значительная часть денег была возвращена. Эдвард Смит получил пять лет заключения в тюрьме Синг-Синг.

Источник: pnp.ru